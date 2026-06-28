Nhiều hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam

Kỷ niệm 25 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026) với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, các cấp hội LHPN trong tỉnh đã có nhiều hoạt động góp phần lan toả giá trị cuộc sống.

Tác phẩm dự thi ảnh trực tuyến của phụ nữ phường Bỉm Sơn.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày Gia đình Việt Nam là các cấp hội đồng loạt tổ chức cuộc thi ảnh trực tuyến “Mái ấm gia đình - Điểm tựa yêu thương”.

Theo đánh giá ban đầu, các tác phẩm dự thi có chất lượng cao, nhiều tác phẩm đầu tư kỹ về nội dung, hình thức, có tính thẩm mĩ cao, lưu lại những khoảnh khắc yêu thương, sẻ chia của gia đình.

Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức nhiều hoạt động với nội dung, hình thức phong phú, tiêu biểu như: Hội LHPN các xã Tây Đô, Hoằng Hoá, Thọ Long, Định Tân... tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập; Hội LHPN xã Thiệu Tiến phối hợp tập huấn bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, phòng chống xâm hại trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững trong thời đại công nghệ số; Hội LHPN xã Thượng Ninh phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, Chương trình Vùng Như Xuân tổ chức chuỗi sự kiện “Gia đình mình kết nối”...

Lê Hà