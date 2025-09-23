Nhiều dấu ấn rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ cụm thi đua số 3, Bộ đội Biên phòng

Sáng 23/9, tại phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hoá), Cụm thi đua số 3, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2025. Đồng chí Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh BĐBP dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; đại diện chỉ huy các đơn vị BĐBP thuộc Cụm thi đua số 3 BĐBP.

Năm 2025, Cụm thi đua số 3 (gồm BĐBP các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế) đã quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT), tổ chức triển khai phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức ký kết giao ước và triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT), tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đơn vị trong cụm đã hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tập trung thi đua thực hiện tốt “Ba đột phá”, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng; xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Công tác bình xét TĐKT ở các đơn vị trong cụm được tiến hành dân chủ, công khai, đúng quy trình, gắn khen thưởng thường xuyên với khen thưởng đột xuất và hướng về cơ sở. Bên cạnh đó, các đơn vị trong cụm đã làm tốt công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới để thúc đẩy phong trào thi đua đi vào hiệu quả thiết thực.

Các hoạt động hướng về biên giới của BĐBP đã có sức lan tỏa, tạo dấu ấn đậm nét; các đơn vị tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giúp Nhân dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở khu vực biên giới. Có nhiều cách làm mới tạo sự lan tỏa rộng rãi, đưa người dân và chính quyền địa phương cùng vào cuộc đồng hành cùng BĐBP.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và biện pháp khắc phục để công tác TĐKT và phong trào TĐQT đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh BĐBP ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác TĐKT, phong trào TĐQT của các đơn vị. Cùng với những kết quả đã đạt được, Phó Tư lệnh BĐBP Võ Tiến Nghị đề nghị chỉ huy các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát nhằm khắc phục triệt để những hạn chế mà báo cáo tại hội nghị đã chỉ ra. Bên cạnh đó, BĐBP các tỉnh, thành phố tập trung tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực, đi vào chiều sâu; tiếp tục xây dựng các mô hình sáng tạo sát với tình hình địa phương và lan toả sâu rộng.

Phó Tư lệnh BĐBP cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố tập trung rà soát lại những nội dung, chỉ tiêu thi đua để hoàn thành toàn diện các nội dung, chỉ tiêu thi đua theo kế hoạch đã đề ra.

Ban chỉ huy BĐBP Thanh Hóa bàn giao nhiệm vụ cụm trưởng cho Ban chỉ huy BĐBP Nghệ An tiếp nhận, tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 BĐBP đã tiến hành bình xét và bỏ phiếu thống nhất đề nghị Hội đồng TĐKT BĐBP, đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng cờ thi đua cho Ban chỉ huy BĐBP thành phố Huế. Tiếp đó, Ban chỉ huy BĐBP Thanh Hóa đã bàn giao nhiệm vụ cụm trưởng cho Ban chỉ huy BĐBP Nghệ An tiếp nhận, tổ chức thực hiện.

Hoàng Lan