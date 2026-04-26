Nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc, lần thứ XIV

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 (dự kiến tháng 6/2026), Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các cấp Hội LHPN trong tỉnh với chủ đề: “Phụ nữ Thanh Hóa thi đua xây dựng các công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV”.

Công trình “ngôi nhà xanh” của phụ nữ phường Bỉm Sơn vì phụ nữ, trẻ em nghèo.

Đợt thi đua cao điểm được thực hiện từ 1/4 đến 15/5/2026 với nhiều nội dung. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả 5 công trình/phần việc quy mô toàn tỉnh. Đó là: “Lắp đặt mới 200 Ngôi nhà xanh gây quỹ vì phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”; “Xây dựng và gắn biển 500 “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Đường hoa phụ nữ”, “Hàng rào xanh”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Mỗi hộ một vườn rau sạch”...; “10.000 phụ nữ Thanh Hóa tự tin chuyển đổi số”; “Kết nối - Đồng hành phát triển”; “Trao 1.000 con giống sinh kế cho phụ nữ nghèo”.

Công trình “đường cây phụ nữ” của Hội LHPN xã Cẩm Tú

Phụ nữ xã Xuân Du gắn biển công trình “nhà sạch, vườn đẹp” cho hội viên đạ tiêu chí

Các công trình, phần việc trên nhằm gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn, thực hiện an sinh xã hội; hỗ trợ phụ nữ nghèo phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Hội LHPN xã Pù Nhi trao con giống cho hội viên khó khăn

Đến nay, Hội LHPN các xã, phường, đơn trực thuộc đã thực hiện đợt thi đua cao điểm với nhiều kết quả nổi bật, huy động được nguồn lực, hợp tác với các đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm cùng tham gia.

Tiêu biểu, như Hội LHPN xã Cẩm Tú, Sao Vàng, Thọ Long gắn biển công trình “nhà sạch vườn đẹp” cho các hộ; Hội LHPN các xã Định Hòa, Cẩm Tú, Pù Nhi... tặng con giống gà/vịt và quay vòng nuôi trâu sinh sản cho hội viên khó khăn; Hội LHPN các xã Thanh Phong, Thiệu Hóa, Yên Định, Cẩm Vân... hỗ trợ hội viên trồng hàng rào xanh, ươm giống cây; Hội LHPN xã Tiên Trang, phường Tĩnh Gia ra mắt “Chi hội phụ nữ số” và hướng dẫn cài đặt tài khoản an sinh xã hội, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bán hàng online...

Lê Hà