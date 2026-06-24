Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đạt mốc 40 tỷ kWh, bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia

Sau 12 năm vận hành thương mại, vào lúc 7h45 ngày 24/6/2026, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (do Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn - EVNGENCO1 quản lý) đã chính thức đạt sản lượng điện lũy kế 40 tỷ kWh, khẳng định vai trò chủ lực trong chuỗi phát điện toàn hệ thống.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của CBCNV Công ty trong việc duy trì vận hành an toàn, ổn định các tổ máy, đáp ứng yêu cầu huy động của Hệ thống điện Quốc gia.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 có quy mô 2 tổ máy với tổng công suất 600 MW, chính thức vận hành thương mại từ năm 2014. Trong suốt quá trình hoạt động, Nhà máy luôn duy trì độ khả dụng cao, bảo đảm sản xuất điện liên tục, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm phụ tải và mùa khô hằng năm.

Dấu mốc 40 tỷ kWh không chỉ phản ánh hiệu quả sản xuất điện mà còn khẳng định năng lực quản lý, vận hành ngày càng được nâng cao của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn. Để đạt được kết quả này, Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị; chủ động nguồn nhiên liệu; tối ưu các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và nâng cao độ tin cậy của các tổ máy.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đã sản xuất hơn 1,69 tỷ kWh điện, đạt 92,64% kế hoạch được giao và bằng 118,45% sản lượng theo phương thức huy động của đơn vị điều độ hệ thống điện.

CBCNV Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn tập trung cao độ tại Phòng điều khiển trung tâm (CCR)

Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn cho biết, cột mốc 40 tỷ kWh là thành quả của nhiều thế hệ cán bộ, người lao động đã không ngừng nỗ lực, trách nhiệm và sáng tạo trong lao động sản xuất. Đây cũng là động lực để đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, bảo đảm các tổ máy hoạt động an toàn, ổn định, góp phần cùng EVNGENCO1 thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phương Lan – Huy Dũng (QT CTV)