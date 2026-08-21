Nhật Bản tăng tốc hiện đại hóa quốc phòng

Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục khoảng 8.900 tỷ yên (56,1 tỷ USD) cho tài khóa 2027, tập trung vào ba ưu tiên: ứng phó với các phương thức tác chiến mới, duy trì năng lực chiến đấu trong xung đột kéo dài và củng cố nền tảng quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục khoảng 8.900 tỷ yên (56,1 tỷ USD) cho tài khóa 2027. Ảnh: Reuters.

Kế hoạch này cho thấy Tokyo đang đẩy mạnh thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong môi trường an ninh, đặc biệt trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và máy bay không người lái (UAV).

Ở ưu tiên thứ nhất, Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định ứng dụng AI tại Bộ Chỉ huy Tác chiến Liên hợp, đồng thời triển khai các hệ thống điện toán đám mây tiên tiến. Tokyo cũng lần đầu bố trí ngân sách cho phát triển và mua sắm UAV tấn công.

Ưu tiên thứ hai nhằm bảo đảm khả năng duy trì tác chiến trong các cuộc xung đột kéo dài. Nhật Bản dự kiến bắt đầu phát triển tên lửa siêu thanh phóng từ tàu ngầm, nghiên cứu khả năng trang bị tên lửa tầm xa cho tàu ngầm không người lái. Tokyo cũng có kế hoạch phát triển tên lửa tầm xa chi phí thấp trong nước và mua thêm tên lửa từ nước ngoài nhằm tăng cường năng lực phản công.

Ưu tiên thứ ba tập trung củng cố nền tảng quốc phòng, trong đó có cơ sở sản xuất trang thiết bị và nguồn nhân lực. Bộ Quốc phòng đang xem xét phương án để Chính phủ mua lại các cơ sở sản xuất thiết bị quốc phòng rồi giao doanh nghiệp tư nhân vận hành. Tokyo đồng thời dự kiến cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc cho nhân sự Lực lượng Phòng vệ và cân nhắc thành lập một cơ quan mới phụ trách chính sách hợp tác quốc tế.

Việc tăng chi tiêu quốc phòng diễn ra trong khuôn khổ Chương trình Tăng cường Quốc phòng giai đoạn 2023-2027, với tổng ngân sách dự kiến khoảng 43.000 tỷ yên. Ảnh: Kyodo News.

Nếu tính thêm một số khoản chi chưa nằm trong đề xuất hiện tại, tổng ngân sách quốc phòng tài khóa 2027 của Nhật Bản có thể vượt 10.000 tỷ yên khi dự thảo ngân sách hoàn tất vào cuối năm nay.

Việc tăng chi tiêu quốc phòng diễn ra trong khuôn khổ Chương trình Tăng cường Quốc phòng giai đoạn 2023-2027, với tổng ngân sách dự kiến khoảng 43.000 tỷ yên. Riêng tài khóa 2025, tổng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản, bao gồm các khoản liên quan, đạt khoảng 11.000 tỷ yên, tương đương 2% GDP. Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Nhật Bản nâng chi tiêu quốc phòng lên ít nhất 3,5% GDP, Tokyo dự kiến tiếp tục thảo luận về khả năng gia tăng ngân sách trong thời gian tới. Tuy nhiên, chủ trương này cũng gây tranh luận trong xã hội Nhật Bản, với những lo ngại về việc nước này đang đẩy nhanh quá trình tăng cường năng lực quân sự.

Thu Uyên

Nguồn: Kyodo News.