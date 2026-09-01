Nhật Bản tăng cường sử dụng UAV và AI trong quốc phòng

Nhật Bản dự kiến tăng cường đáng kể việc sử dụng máy bay không người lái (UAV), trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ tác chiến mới trong khuôn khổ đề xuất ngân sách quốc phòng 8.900 tỷ yen (55,6 tỷ USD) cho tài khóa 2027.

Nhật Bản xây dựng kế hoạch quốc phòng trị giá 55,6 tỷ USD, tập trung phát triển máy bay không người lái và tác chiến bằng trí tuệ nhân tạo. Ảnh: U.S. Marine Corps.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, mức đề xuất này chỉ nhỉnh hơn 8.800 tỷ yen được đề xuất cho tài khóa hiện tại. Tuy nhiên, ngân sách quốc phòng cuối cùng có thể tiếp tục tăng sau khi Chính phủ của Thủ tướng Takaichi Sanae thông qua chiến lược an ninh và quốc phòng mới vào cuối năm nay.

Trong tài liệu giới thiệu kèm theo đề xuất ngân sách, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này đặt mục tiêu “tăng cường đáng kể năng lực răn đe và ứng phó bằng cách chuyển đổi năng lực quốc phòng”, đồng thời thích ứng với các hình thức tác chiến mới nổi, trong đó có việc sử dụng rộng rãi máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng các phương thức tác chiến mới đòi hỏi Nhật Bản phải phát triển và sản xuất hàng loạt các loại vũ khí không người lái với chi phí thấp. Các hệ thống này có thể giúp giảm chi phí và thương vong cho lực lượng quân đội, đồng thời góp phần xây dựng mạng lưới phòng không hiệu quả hơn về chi phí.

AI là một trụ cột khác trong kế hoạch hiện đại hóa quốc phòng của Nhật Bản. Bộ Quốc phòng dự kiến triển khai một nền tảng AI tích hợp phục vụ chỉ huy và kiểm soát, hỗ trợ đánh giá chiến trường, lựa chọn mục tiêu và nâng cao tốc độ, độ chính xác trong quá trình ra quyết định.

Bên cạnh đó, Nhật Bản dự kiến xây dựng một “đám mây Bộ Quốc phòng” nhằm bảo đảm truyền tải dữ liệu nhạy cảm và duy trì liên lạc trong các tình huống khẩn cấp, thiên tai.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đồng thời cảnh báo ngành công nghiệp quốc phòng trong nước có nguy cơ thiếu hụt năng lực sản xuất nếu ngày càng nhiều doanh nghiệp rút khỏi lĩnh vực này. Để khắc phục, Bộ đề xuất mô hình nhà nước sở hữu, tư nhân vận hành, theo đó chính phủ mua lại các cơ sở sản xuất và giao doanh nghiệp tư nhân quản lý, vận hành.

Tập đoàn Công nghiệp Mitsubishi đang đẩy mạnh đầu tư nguồn lực cho việc phát triển máy bay không người lái. Ảnh: Nikkei.

Dự toán ngân sách cũng bao gồm các khoản hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển liên quan đến quốc phòng của các doanh nghiệp tư nhân, cùng các biện pháp nhằm tái cơ cấu ngành, nâng cao năng lực sản xuất và cải thiện hiệu quả. Lợi nhuận của các nhà thầu quốc phòng lớn như Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries và IHI Corp. đã tăng lên trong bối cảnh Nhật Bản mở rộng chi tiêu quân sự và xuất khẩu vũ khí. Tuy nhiên, toàn ngành công nghiệp quốc phòng vẫn gặp khó khăn trong việc theo kịp tốc độ phát triển này.

Thúy Hà

Nguồn: Wionews