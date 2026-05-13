Nhận diện lợi thế, xác định hướng đi đúng để Yên Phú phát triển

Xã Yên Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Yên Tâm, Yên Phú và thị trấn Thống Nhất. Sau khi sáp nhập, diện tích, quy mô dân số của xã tăng lên gấp nhiều lần, mở ra không gian, động lực cho một giai đoạn phát triển mới.

Các đồng chí lãnh đạo xã Yên Phú thăm mô hình cây mắt ghép có giá trị kinh tế cao của hộ ông Nguyễn Văn Hào.

Nổi bật là xã Yên Phú hội tụ nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Xã có quỹ đất rộng để phát triển nông nghiệp với hơn 800ha. Các xã cũ cơ bản đã chuyển đổi, tích tụ ruộng đất trước khi sáp nhập để phát triển quy mô lớn, tập trung. Nhiều diện tích đất phù hợp với các loại cây trồng và có những sản phẩm nông nghiệp chủ lực, như: dứa, mía, cam, ổi... và nuôi trồng thủy sản. Xã Yên Phú có nguồn lao động dồi dào, trình độ thâm canh cao. Nhiều tuyến đường giao thông chính của các xã cũ kết nối với các tuyến đường giao thông nội vùng, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ... Tất cả những tiềm năng, lợi thế trên là điều kiện thuận lợi, làm nền tảng cho phát triển kinh tế của xã những giai đoạn tiếp theo.

Nhận diện lợi thế và bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 2 khâu đột phá, đó là lấy kinh tế nông nghiệp làm trọng tâm; kinh tế công nghiệp, dịch vụ, thương mại làm mũi nhọn.

Các đồng chí lãnh đạo xã Yên Phú thăm đồng dứa đang thu hoạch của người dân thôn Sao Đỏ.

Nghị quyết ban hành, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ thôn đăng ký thực hiện và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng sẵn có của những đơn vị cũ, như: Thị trấn Thống Nhất mở rộng diện tích trồng dứa từ 300ha lên 400ha và đưa giống dứa mới MD2 vào trồng để tăng sản lượng và giá trị kinh tế. Xã đã triển khai trồng điểm giống dứa MD2 đến 10 hộ dân với quy mô 4ha. Các xã Yên Tâm, Yên Phú cũ tập trung phát triển 3 mô hình với tổng diện tích 30ha, gồm: 1 mô hình ổi và 2 mô hình trồng lúa năng suất chất lượng hiệu quả cao...

Hiện xã Yên Phú đã có hơn 10ha ổi lê và bưởi, chủ yếu ở thôn Đa Ngọc có giá trị thu nhập lớn hơn nhiều so với các loại cây trồng khác và đang được xã xây dựng sản phẩm OCOP năm 2026. Xã cũng đã vận động Nhân dân mở rộng diện tích trồng cây mắt ghép là ghép cây bưởi với cây cam canh để có năng suất và giá trị kinh tế cao hơn. Đối với 2 mô hình trồng lúa năng suất chất lượng cao, xã đã tổ chức họp dân để triển khai trồng ngay vụ mười năm 2026.

Chị Lê Thị Hồng, thôn Đa Ngọc, một trong những hộ phát triển trang trại ở xã Yên Phú cho biết: “Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, gia đình tôi đã chuyển đổi diện tích đất trồng màu kém hiệu quả sang trồng ổi lê, mía với diện tích 2ha. Thu nhập tùy theo giá thị trường, bình quân mỗi năm gia đình có lợi nhuận khoảng hơn 200 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trồng các loại cây khác”.

Còn anh Phan Văn Duy, thôn Sao Đỏ, một chủ hộ trồng dứa chia sẻ: “Dứa là cây trồng truyền thống, gia đình tôi và nhiều hộ khác đã trồng hơn 20 năm nay. Chúng tôi được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc nên cây dứa phát triển tốt, tăng cả về sản lượng và giá trị thu nhập. Hiện mỗi ha dứa có lợi nhuận từ 300 đến 400 triệu đồng”.

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp Yên Giang cho biết: Từ chủ trương đúng, trúng của Đảng là động lực để nhiều hộ gia đình chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng ổi, mía, dứa, cam... Đây là những cây chủ lực được trồng quy mô lớn, có giá trị thu nhập cao từ 200 triệu đồng/ha trở lên. HTX sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con tập trung đất đai, chuyển đổi cây trồng phù hợp để khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng ổi, mía của gia đình bà Lê Thị Hồng, thôn Đa Ngọc.

Từ nhận diện đúng tiềm năng lợi thế, xác định rõ hướng đi để phát triển, xã Yên Phú bước đầu đã tạo sự khởi sắc về bức tranh phát triển kinh tế sau sáp nhập đơn vị hành chính với nhiều mô hình trồng dứa, mía, cây ăn quả mắt ghép, trồng bí đỏ lấy hạt, trồng mướp khía, bưởi Tân Lạc, nuôi thủy sản thâm canh... đã và đang mang lại thu nhập khá cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Để tạo điều kiện cho các hộ phát triển kinh tế, xã đã ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ kích cầu. Theo đó, hỗ trợ toàn bộ giống dứa MD2 cho các hộ tham gia với giá 3 nghìn đồng/chồi; 2 nghìn đồng/chồi giống dứa Queen. Đối với thủy sản và trồng cây ăn quả mắt ghép, hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ có diện tích từ 5ha trở lên trong thời gian 3 năm; hỗ trợ 2 triệu đồng/ha giống lúa chất lượng cao... Sự kích cầu này đang tạo thuận lợi thúc đẩy kinh tế nông nghiệp xã Yên Phú tiếp tục phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Bài và ảnh: Lê Hà