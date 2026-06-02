Đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính

Ngày 2/6, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 10330/UBND-KTTC về việc triển khai thực hiện Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 14/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương rà soát để ban hành đầy đủ các văn bản thuộc thẩm quyền; đồng thời, tham mưu ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh để thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công (văn bản ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô chuyên dùng, máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực quản lý...); thời gian hoàn thành trước ngày 10/6/2026.

Khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 215/TB-UBND ngày 24/5/2026 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị nghe báo cáo về tình hình sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp tổ chức bộ máy; hoàn thành các nội dung công việc được giao đúng thời hạn, đảm bảo theo quy định.

Rà soát, tổng hợp tình hình quản lý, xử lý, khai thác đối với các cơ sở nhà, đất có quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo Phụ lục kèm theo Công văn số 2740/BTC-QLCS ngày 9/3/2026 của Bộ Tài chính; bổ sung nội dung báo cáo về kết quả rà soát đối với các cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng hoặc được giao, điều chuyển làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo các chỉ tiêu của Bộ Tài chính tại điểm b khoản 3 Công văn số 6215/BTC-QLCS ngày 15/5/2026; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo.

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa xây dựng Bảng giá cho thuê nhà đối với các cơ sở nhà, đất thực hiện quản lý, khai thác theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP4 ngày 23/8/2024 của Chính phủ, gửi Sở Tài chính để rà soát, tham mưu trình UBND tỉnh quyết định ban hành Bảng giá cho thuê nhà đối với từng cơ sở nhà, đất theo hướng làm đến đâu ban hành đến đấy (không chờ ban hành tổng thể) để sớm đưa các cơ sở nhà, đất vào khai thác; tổ chức thực hiện ngay việc khai thác trên cơ sở Kế hoạch quản lý, khai thác và Bảng giá cho thuê nhà được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

