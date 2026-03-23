Nhà ở xã hội thu hút khách hàng trẻ tuổi

Sự khan hiếm nguồn cung cùng chính sách hỗ trợ của Nhà nước khiến nhà ở xã hội (NƠXH) đang trở thành “điểm nóng” được săn đón. Tại Thanh Hóa, thời gian gần đây, lượng khách hàng trẻ tuổi tìm đến với các dự án NƠXH ngày càng nhiều.

Dự án nhà ở xã hội phường Nam Ngạn đang gấp rút xây dựng 616 căn hộ giai đoạn 1.

Theo quy hoạch, khu nhà ở xã hội phường Nam Ngạn, nay là phường Hàm Rồng có tổng diện tích hơn 2,8ha gồm hai khu A và B. Mỗi khu đất xây hai tòa chung cư 25 tầng, cung cấp tổng gần 2.400 căn hộ. Trong đợt 1, công ty mở bán 616 căn hộ. Đến thời điểm này, đã có trên 70% khách hàng đăng ký mua, trong đó trên 90% khách hàng trẻ tuổi.

Anh Nguyễn Văn Huyền, xã Thường Xuân tìm hiểu về nhà ở xã hội.

Vừa lập gia đình được ít năm, công việc thu nhập mức trung bình, anh Nguyễn Văn Huyền, xã Thường Xuân đã mạnh dạn đăng ký mua 1 căn NƠXH. "Với cặp vợ chồng trẻ, khả năng mua một mảnh đất xây nhà ở các phường đô thị rất khó. Được biết nhà nước có chính sách hỗ trợ cho đối tượng như chúng tôi mua NƠXH, tôi thấy rất hợp lý. Với một căn hộ 70m2, tôi đăng ký mua thì chỉ phải trả trước 30% giá trị, tương ứng khoảng 400 triệu đồng, số còn lại, gia đình tôi vay ngân hàng lãi suất thấp trả trong vòng 25 năm".

Giai đoạn 2025-2030, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện khoảng 42% chỉ tiêu cả giai đoạn mà Chính phủ giao là 11.503 căn NƠXH. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6 dự án NƠXH đã khởi công và đang triển khai thi công; đồng thời có 3 dự án đang tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, với tổng quy mô khoảng 7.000 căn hộ, bảo đảm khả năng hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030.

Nhìn từ thực tế cho thấy, các dự án NƠXH với mức giá 18-23 triệu đồng/m2 đang mở ra cánh cửa rõ ràng hơn cho người thu nhập thấp và trung bình trong tỉnh, đặc biệt là những người trẻ. Sở dĩ NƠXH được khách hàng trẻ lựa chọn là do được Nhà nước hỗ trợ về tiền sử dụng đất và các ưu đãi đầu tư nên giá bán thường thấp hơn so với các dự án nhà ở thương mại cùng phân khúc hoặc cùng khu vực.

Mặt khác, người mua được hưởng mức lãi suất cho vay ưu đãi, thường chỉ khoảng từ 4,8- 5,4%/năm thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội hoặc các ngân hàng thương mại được chỉ định, thời hạn vay vốn có thể kéo dài lên đến 25 năm, giúp giảm áp lực trả nợ hàng tháng.

Đặc biệt, đối với những gia đình trẻ, có mức thu nhập thấp và trung bình thì NƠXH là lựa chọn lý tưởng. Mặc dù là nhà ở giá rẻ, nhưng NƠXH vẫn phải tuân thủ các quy chuẩn xây dựng nghiêm ngặt của Nhà nước, đảm bảo chất lượng công trình an toàn và ổn định, có pháp lý minh bạch nên người mua yên tâm sử dụng. Hiện nay, các dự án NƠXH trên địa bàn tỉnh được quy hoạch nhiều tiện ích tốt như: khu vui chơi, công viên, trường học, siêu thị... đảm bảo môi trường sống ổn định cho cư dân.

Theo các chuyên gia, việc phát triển NƠXH không chỉ giải bài toán an cư mà còn góp phần tái cân bằng cấu trúc thị trường. Khi nguồn cung nhà giá phù hợp được cải thiện, áp lực dồn lên phân khúc chung cư thương mại có thể giảm bớt, hạn chế tình trạng tăng giá dây chuyền do khan hiếm sản phẩm.

Hương Hạnh