Nhà ở riêng lẻ dưới 3 tầng được miễn giấy phép xây dựng từ 1/7/2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 207/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Ảnh minh họa.

Theo Nghị định, việc quản lý xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm an toàn cho con người, tài sản, thiết bị, công trình, các công trình lân cận và môi trường xung quanh.

Việc thiết kế và thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định có liên quan do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Đối với nhà ở riêng lẻ thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc nhà ở riêng lẻ của tổ chức, việc xây dựng phải tuân thủ các quy định của Chính phủ về hoạt động xây dựng.

Nghị định quy định rõ điều kiện thực hiện thiết kế đối với từng loại nhà ở riêng lẻ. Cụ thể, đối với công trình đồng thời đáp ứng các tiêu chí dưới 3 tầng, không có tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 và chiều cao dưới 12 m, chủ sở hữu nhà ở được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình.

Đối với công trình nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng hoặc có 1 tầng hầm, trừ trường hợp quy định tại đã nêu trên, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật thực hiện.

Với công trình nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên hoặc có từ 2 tầng hầm trở lên, việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật thực hiện. Hồ sơ thiết kế phải tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

Về quản lý thi công xây dựng, Nghị định yêu cầu chủ sở hữu nhà ở phải lắp đặt biển báo công trình tại cổng ra vào công trường xây dựng. Biển báo phải được đặt ở vị trí dễ quan sát, thể hiện rõ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại của chủ sở hữu nhà ở và các nội dung theo quy định.

Chủ sở hữu nhà ở có trách nhiệm tổ chức thi công, giám sát thi công xây dựng và chịu trách nhiệm về an toàn trong quá trình thi công đối với công trình, các công trình lân cận và môi trường xung quanh. Nghị định cũng khuyến khích chủ sở hữu tổ chức giám sát thi công, lập và lưu trữ hồ sơ công trình nhà ở riêng lẻ theo quy định.

Nội dung giám sát thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ bao gồm việc kiểm tra biện pháp thi công; biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà ở và các công trình liền kề, lân cận; chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng, thiết bị trước khi đưa vào thi công.

Bên cạnh đó, việc giám sát còn bao gồm hệ thống giàn giáo, kết cấu chống đỡ tạm, máy móc, thiết bị phục vụ thi công và các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình xây dựng.

Đối với trường hợp chủ sở hữu chuyển đổi công năng sử dụng một phần hoặc toàn bộ công trình nhà ở riêng lẻ gắn với việc sửa chữa, cải tạo công trình, việc thiết kế và thi công phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và bảo đảm phù hợp với công năng mới của công trình.

Ngoài các quy định nêu trên, việc xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ cũng như việc chuyển đổi công năng sử dụng một phần hoặc toàn bộ công trình phải tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.

Nghị định số 207/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Theo VOV