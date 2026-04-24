Nhà máy Thủy điện Trung Sơn bảo đảm cung ứng điện liên tục dịp nghỉ lễ

Nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ các hoạt động kinh tế - xã hội trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 sắp tới, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án vận hành, trực lãnh đạo và sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Nhân viên vận hành theo dõi hệ thống thiết bị tại phòng điều khiển trung tâm.

Trong thời gian nghỉ lễ, 4 tổ máy H1-H4 được duy trì trong trạng thái sẵn sàng phát điện, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia. Công ty không bố trí công tác sửa chữa thiết bị, trừ các trường hợp xử lý bất thường hoặc sự cố phát sinh nhằm bảo đảm tối đa độ sẵn sàng vận hành của các tổ máy.

Song song với đó, các hệ thống quan trọng như điện tự dùng, nguồn DC, máy phát Diesel dự phòng, hệ thống điều khiển DCS, SCADA và thông tin liên lạc được kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm vận hành ổn định, tin cậy. Lực lượng vận hành tăng cường giám sát thông số thiết bị, thường xuyên kiểm tra hiện trường để kịp thời phát hiện, xử lý các khiếm khuyết phát sinh.

Nhân viên vận hành tăng cường kiểm tra thiết bị trong ca trực.

TSHPCo cũng bố trí đầy đủ lực lượng trực vận hành, trực lãnh đạo, vật tư dự phòng và phương tiện thông tin liên lạc để sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh. Đồng thời, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, bảo đảm an toàn công trình, an toàn vùng hạ du và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng giữ vững an ninh, an toàn khu vực nhà máy.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần chủ động và trách nhiệm cao, TSHPCo quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất điện, góp phần bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục trong các dịp lễ lớn của đất nước.

Trung Sinh (CTV)