Nhà đầu tư đổ về Eurowindow Light City khám phá sa bàn dự án

Sáng ngày 22/05, hàng trăm khách hàng và nhà đầu tư đã đổ về tham dự sự kiện khai trương văn phòng bán hàng và ra mắt sa bàn dự án Thành phố Ánh Sáng Eurowindow Light City tại Thanh Hóa.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm khách hàng, nhà đầu tư đã có mặt tại khu vực văn phòng bán hàng Eurowindow Light City để trực tiếp tham quan, tìm hiểu quy hoạch và khám phá sa bàn dự án. Việc khu đô thị quy mô 176ha được đầu tư bài bản về quy hoạch, tiện ích và kiến trúc xuất hiện tại trung tâm thủ phủ tỉnhThanh Hóa đang tạo nên sức hút đặc biệt với giới đầu tư cũng như người mua ở thực.

Eurowindow Light City – Thành phố Ánh Sáng bên bờ sông Mã thu hút giới đầu tư trong ngày khai trương văn phòng bán hàng và ra mắt sa bàn .

Văn phòng bán hàng Eurowindow Light City được đầu tư khang trang, hiện đại. Toàn bộ quy hoạch của “Thành phố Ánh sáng” được tái hiện sống động với điểm nhấn là Đại lộ Ánh Sáng Di sản đầu tiên tại Việt Nam và Công viên Ánh Sáng tương tác độc đáo bậc nhất Việt Nam cùng hệ sinh thái gần 200 tiện ích, 7 phân khu mang 7 phong cách kiến trúc độc đáo... Qua sa bàn dự án, khách hàng, nhà đầu tư dễ hình dung và cảm nhận rõ diện mạo của một khu đô thị xanh, hiện đại.

Tại sự kiện, ông Lê Văn Thăng, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing Eurowindow Holding nhấn mạnh: “Khai trương văn phòng bán hàng và ra mắt sa bàn nằm trong chiến lược Eurowindow Holding đồng hành cùng các đại lý, kết nối với khách hàng trong suốt quá trình tìm hiểu, lựa chọn và đầu tư sản phẩm bất động sản. Tại đây, mọi thông tin về dự án sẽ được chia sẻ minh bạch, mọi trải nghiệm đều tạo nên những ấn tượng mạnh mẽ, để mỗi khách hàng đều cảm thấy yên tâm và tin tưởng”.

Các đại biểu cắt băng khai trương văn phòng bán hàng dự án Eurowindow Light City.

Chia sẻ cảm nhận của khách hàng tham dự sự kiện, chị L.T Hoa (trú tại phường Nguyệt Viên,Thanh Hóa) cho biết, Eurowindow Light City nằm ở vị trí đắc địa, thuận tiện kết nối với trung tâm hành chính tỉnh qua Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10.Không chỉ có lợi thế “nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”, dự án đáp ứng các tiêu chí xanh, nhiều tiện ích, tạo lập môi trường sống chất lượng cho người dân”.

Nhiều nhà đầu tư sành sỏi đánh giá cao về tiềm năng tăng giá của dự án trong bối cảnh thị trường bất động sản xứ Thanh đang bước vào giai đoạn chọn lọc sản phẩm giá trị thực, sinh lời bền vững.

Mô hình Shophouse 2 mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che – sản phẩm độc đáo chỉ có tại các dự án do Eurowindow Holding phát triển, hình thành nên tuyến phố thương mại sầm uất, nhộn nhịp 24/7.

Tái hiện di sản văn hóa Đông Sơn qua các hình ảnh biểu trưng như mặt trời, chim Lạc, trống đồng... kết hợp ngôn ngữ ánh sáng đương đại,Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City mang đến những trải nghiệm đa giác quan và giàu cảm hứng. Không chỉ phục vụ cư dân, nơi đây sẽ trở thành trung tâm văn hóa – giải trí – check-in, biểu tượng mới của tỉnh Thanh Hóa, thúc đẩy gia tăng giá trị khai thác thương mại.

Theo giới chuyên gia, các khu đô thị sở hữu điểm nhấn cảnh quan và công trình biểu tượng thường có biên độ tăng giá tốt hơn nhờ khả năng hút cư dân về ở thực, hấp dẫn khách du lịch, phát triển kinh doanh dịch vụ,thương mại.

Trong bối cảnh Thanh Hóa hiện là địa phương phát triển năng động bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ, tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng liên tục được đầu tư đồng bộ,nhu cầu nâng cấp chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng cao, Eurowindow Light City trở thành “điểm sáng” hút giới đầu tư và cả người mua ở thực.

Sự kiện khai trương văn phòng bán hàng và ra mắt sa bàn không chỉ đánh dấu bước tiến mới của Eurowindow Light City mà còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của Thành phố Ánh Sáng - biểu tượng mới của thủ phủ tỉnh Thanh Hóa bên bờ sông Mã.