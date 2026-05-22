Giá thuê căn hộ ven sông Hàn Đà Nẵng cao chưa từng có

Nhà đầu tư căn hộ cao cấp ven sông Hàn đang “ăn nên làm ra” với mức giá cho thuê lên tới 42 triệu đồng/tháng cùng tỷ suất khai thác 8-9%/năm. Điều này lý giải vì sao những dự án sở hữu vị trí đắc địa trung tâm Đà Nẵng luôn trong tình trạng “ra đến đâu hết tới đó”.

Căn hộ cao cấp ven sông Hàn đang chứng minh sức hút của một “cỗ máy in tiền”. Ảnh: Ánh Dương.

“Cỗ máy in tiền” bên sông Hàn

42 triệu đồng/tháng là số tiền ông Châu Ngô (Việt Kiều Úc) và người bạn của mình chi trả để thuê căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 89 m2 tại tòa tháp Panoma 1 (thuộc tổ hợp BĐS cao cấp ven sông Hàn Sun Cosmo Residence). “Từ căn hộ, chúng tôi có thể đi đến các điểm vui chơi, giải trí, sân bay... chưa đến 10 phút. Cộng đồng cư dân ở đây đều là giới trí thức và khách quốc tế rất văn minh, đây là “điểm cộng” tuyệt vời”, anh Châu chia sẻ.

Cùng quan điểm, ông Simon Paul Rowe (quốc tịch Mỹ), chia sẻ: “Mức giá thuê không phải mối quan tâm số 1. Điều quan trọng nhất là trải nghiệm sống văn minh mà căn hộ mang tới cho chúng tôi”.

Giới đầu tư nhận định, 42 triệu đồng/tháng được xem là mức giá thuê cao nếu so sánh với các thị trường căn hộ khác. Như vậy tỷ suất lợi nhuận thu được khoảng 8–9%/năm, vượt xa mức 2–3%/năm ở các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM. “Đây không phải trường hợp đặc biệt. Mức giá thuê từ 20–40 triệu đồng/tháng khá phổ biến với các dòng căn hộ studio, 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ tại khu vực trung tâm ven sông”, bà Nguyễn Thị Lệ Huyền - đại diện một đơn vị vận hành căn hộ cho biết.

Theo bà Huyền, căn hộ cao cấp ven sông Hàn không chỉ thu hút khách du lịch lưu trú ngắn ngày. Những năm trở lại đây, lượng khách thuê dài hạn tăng mạnh, đó là các chuyên gia nước ngoài, nhóm lao động làm việc từ xa, doanh nhân và các gia đình tại các đô thị lớn có nhu cầu “đổi gió”,...

Lượng khách du lịch đổ về Đà Nẵng tạo nguồn cầu khổng lồ cho thị trường lưu trú cao cấp. Ảnh: Ánh Dương.

Không phải ngẫu nhiên thị trường lưu trú cao cấp ven sông Hàn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh. Thực tế, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn bùng nổ du lịch và dòng khách chất lượng cao. Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 01/5 vừa qua, thành phố dẫn đầu cả nước về lượng khách quốc tế với hơn 620.000 lượt, tổng lượt khách đạt khoảng 1,46 triệu, mang về doanh thu 5.700 tỷ đồng.

Trong đó, khu vực ven sông Hàn được ví như “thỏi nam châm” hút khách với hàng loạt lễ hội và sự kiện quốc tế, tiêu biểu là Lễ hội Pháo hoa Quốc tế DIFF, giúp khu vực này duy trì dòng khách liên tục. Đặc biệt, xuyên suốt lễ hội DIFF, công suất phòng tại khu vực trung tâm và ven sông Hàn thường đạt 90 - 100%, kéo theo giá thuê ngắn hạn tăng mạnh.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế (DIFF) đẩy công suất phòng khu vực ven sông Hàn lên mức tối đa. Ảnh: Ánh Dương.

Ở góc độ thị trường, điều này lý giải vì sao các sản phẩm căn hộ sở hữu vị trí ven sông Hàn ngày càng được săn đón. Bởi trong bối cảnh nhiều thị trường BĐS nghỉ dưỡng vẫn đang tìm lời giải cho bài toán vận hành, thì tại Đà Nẵng, khả năng khai thác của căn hộ cao cấp ven sông đã được kiểm chứng bằng nhu cầu thực và dòng tiền thực.

“Cơ hội cuối” mang tên Symphony 5

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ven sông Hàn ngày càng thu hẹp, sự xuất hiện của Symphony 5 nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Đây là tòa tháp cuối cùng thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence – dự án đã tạo sức hút lớn trên thị trường BĐS Đà Nẵng suốt 2 năm qua với các tòa Symphony 1, 2 và 3 lần lượt được bàn giao ngay trong tháng 5.

Symphony 5 - “mảnh ghép” cuối cùng hoàn thiện tổ hợp Sun Symphony Residence. Ảnh: Ánh Dương.

Lợi thế lớn nhất của Symphony 5 nằm ở vị trí lõi trung tâm ven sông Hàn – nơi quỹ đất gần như không thể mở rộng. Từ dự án, cư dân có thể kết nối nhanh tới biển Mỹ Khê, Da Nang Downtown hay sân bay quốc tế. Đặc biệt, tòa tháp sở hữu tầm nhìn “5 trong 1” hiếm có khi đồng thời ôm trọn sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và trung tâm thành phố. Trong bối cảnh các đô thị lớn ngày càng thiếu hụt quỹ đất trung tâm ven sông, những sản phẩm sở hữu tầm nhìn độc đáo như Symphony 5 được xem là “của hiếm”.

“Những căn hộ sở hữu tầm nhìn đẹp như ven sông, gần biển, hướng núi... luôn có sức hút đặc biệt. Khách cao cấp họ sẵn sàng chi “mạnh tay” để được sống, trải nghiệm trong những căn hộ như vậy”, ông Trần Văn Bình, Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định.

Tầm nhìn “5 trong 1” đắt giá của căn hộ Symphony 5. Ảnh: Sun Property.

Sức hút của tòa căn hộ Symphony 5 được minh chứng tại sự kiện ra mắt ngày 17/5 vừa qua khi nhận được 1.669 lượt booking của khách hàng. Theo giới phân tích, đây được xem như “tấm vé cuối cùng” để gia nhập cộng đồng cư dân tinh hoa trải nghiệm cuộc sống ngay bờ sông Hàn. Khi các tòa căn hộ trước được bàn giao, hoàn thiện nội thất để vận hành và hình thành cộng đồng cư dân đa quốc tịch, Symphony 5 sẽ được hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích đã thành hình cũng như sức nóng của cả khu vực.

Khác với nhiều dự án nghỉ dưỡng thiên về second home, Symphony 5 phù hợp với xu hướng lưu trú hiện đại nhờ cơ cấu sản phẩm linh hoạt. Dòng căn studio và 1 phòng ngủ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn cung giúp suất đầu tư ban đầu ở mức hợp lý, đáp ứng cả nhu cầu cho thuê ngắn hạn lẫn dài hạn. Đây là phân khúc được thị trường đánh giá có thanh khoản tốt và khả năng khai thác ổn định.

“Tiềm năng khai thác của Symphony 5 không còn là câu chuyện kỳ vọng. Tỷ lệ lấp đầy cao và mức giá cho thuê tốt từ các căn hộ tại tổ hợp Sun Cosmo Residence chính là “bảo chứng” cho hiệu quả vận hành của dòng căn hộ cao cấp ven sông Hàn”, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

NL