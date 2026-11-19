Người dân phố Mật Sơn lo ngại ô nhiễm từ điểm tập kết rác gần hồ

Thời gian gần đây, tình trạng rác thải, bèo và bùn đất tập kết tại khu vực gần hồ nước, tiếp giáp Khu đô thị Núi Long, thuộc phường Hạc Thành khiến người dân tổ dân phố Mật Sơn lo ngại. Không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và sinh hoạt, tình trạng này còn làm dấy lên những băn khoăn về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.

Theo phản ánh của người dân tổ dân phố Mật Sơn, trong quá trình thu gom rác, vớt bèo trên hệ thống kênh mương, lượng rác sau khi đưa lên bờ được tập kết tại khu vực ven hồ. Tuy nhiên, việc vận chuyển, xử lý chưa kịp thời khiến rác thải tồn đọng, gây mất vệ sinh môi trường.

Dù đã có khu vực tập kết rác riêng ...

... rác thải chất đầy các xe thu gom, tràn ra ngoài và vương vãi trên tuyến đường ven hồ.

Ghi nhận thực tế tại khu vực này cho thấy, nhiều xe thu gom chứa đầy rác được đặt dọc tuyến đường ven hồ. Túi ni-lông, bao bì, chai lọ và nhiều loại phế thải tràn ra ngoài, vương vãi trên mặt đường.

Đặc biệt, vào những ngày nắng nóng, rác thải bốc mùi khó chịu, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân xung quanh. Do điểm tập kết nằm gần hồ nước, người dân cũng lo ngại nước rỉ từ rác thải có thể theo nước mưa chảy xuống hồ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.

Tại khu vực cửa cống gần đó, một số loại rác cũng mắc kẹt, tích tụ ven dòng nước.

Người dân bức xúc trước tình trạng rác thải tồn đọng kéo dài, gây ảnh hưởng đến môi trường sống.

Đại diện Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Mật Sơn cho biết, tình trạng trên đã kéo dài và được người dân nhiều lần phản ánh. Người dân đồng tình với việc thu gom rác, vớt bèo, khơi thông dòng chảy trên hệ thống kênh mương, song cho rằng rác thải sau khi thu gom cần được vận chuyển, xử lý kịp thời, tránh tồn đọng tại khu vực ven hồ.

Trước thực trạng trên, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan sớm kiểm tra, tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý lượng rác thải còn tồn đọng; đồng thời bố trí địa điểm tập kết phù hợp, bảo đảm vệ sinh môi trường, không để tình trạng tương tự tiếp tục tái diễn.

CTV Hoàng Phương