Gia tăng tình trạng vứt xác lợn chết xuống kênh Bắc

Những ngày qua, trên tuyến kênh Bắc đoạn qua đập Quy Xá, thôn Lạc Quy, xã Thiệu Trung xuất hiện khá nhiều xác lợn chết, cùng bao tải, túi bóng, rác...

Lợn chết được bỏ vào bao tải rồi ném xuống kênh. Một số xác lợn đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Tình trạng vứt xác lợn chết xuống kênh Bắc diễn ra trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Trên tuyến kênh Bắc, số lượng xác lợn chết được phát hiện trong những ngày gần đây có chiều hướng gia tăng. Theo đơn vị quản lý, mỗi ngày công nhân phải trục vớt từ 5 đến 7 xác lợn.

Riêng từ 23 giờ ngày 18/11 đến 10 giờ ngày 19/11, công nhân Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thủy lợi Thiệu Hóa đã trục vớt 18 xác lợn chết trên tuyến kênh Bắc.

Công nhân Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thuỷ lợi Thiệu Hóa đào hố tiêu huỷ số lợn chết.

Công nhân Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Thuỷ lợi Thiệu Hoá tập trung thu gom, xử lý nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước.

Video: Công nhân Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh thuỷ lợi Thiệu Hoá trục vớt, thu gom xác lợn chết.

Ông Ngô Văn Ngọc, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Thủy lợi Thiệu Hóa cho biết: “Việc trục vớt, tiêu hủy xác lợn chết trôi nổi trên tuyến kênh chỉ là giải pháp tình thế trước mắt. Để chấm dứt thực trạng này, chính quyền các địa phương cần nêu cao trách nhiệm quản lý địa bàn, tăng cường tuần tra, giám sát tại các điểm nóng; đồng thời chủ động phối hợp với đơn vị quản lý thủy lợi để kịp thời phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe đối với các hành vi cố tình vứt xác động vật ra môi trường, kiên quyết không để tái diễn”.

Tiến Đông