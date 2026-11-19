“Bòn” moi vụ Mùa

Những ngày này, ngư dân phường Nam Sầm Sơn, xã Quảng Ninh, xã Tiên Trang... (tỉnh Thanh Hóa) đang ra khơi khai thác moi (tép biển). Mặc dù là thời điểm đầu vụ, sản lượng đánh bắt giảm nhưng giá bán cao, tiêu thụ thuận lợi nên ngư dân khá phấn khởi.

Nhiều thời điểm biển động mạnh nhưng ngư dân vẫn ra khơi “bòn” moi vụ Mùa.

Theo lịch thời vụ truyền thống, mỗi năm có 2 vụ moi chính là vụ Nam và vụ Bắc. Vụ Nam (còn gọi là vụ Chiêm) tập trung vào khoảng tháng 6 và tháng 7 âm lịch; vụ Bắc (còn gọi là vụ Mùa) kéo dài từ tháng 9 năm nay cho đến tháng giêng năm sau.

Tuy nhiên, những năm gần đây, quy luật mùa vụ này không còn được vận dụng như xưa. Do thời tiết thay đổi nên moi xuất hiện cũng bất thường, không theo quy luật; mặt khác, nhu cầu của thị trường tăng cao nên bây giờ nhiều nơi ngư dân đánh bắt moi quanh năm.

Ngay khi bè mảng cập bờ, moi được thương lái thu mua luôn.

Mùa này, ngư dân các làng biển ở phường Nam Sầm Sơn, xã Quảng Ninh, xã Tiên Trang bắt đầu ra khơi từ khoảng 4-5 giờ sáng. Phần lớn bè mảng sẽ đánh bắt cách bờ khoảng 2 hải lý. Khoảng 8 rưỡi đến 9 giờ, chuyến bè mảng đầu tiên vào bờ. Sau khi đưa moi lên cho người nhà bán cho thương lái hoặc chở đi phơi (thời điểm trời nắng), ngư dân lại tiếp tục cho bè mảng ra khơi. Chuyến này khoảng 1 rưỡi đến 2 giờ chiều sẽ trở vào. Ngoài bè mảng đánh bắt gần bờ còn có một số bè đánh bắt xa, ra tận vùng biển thuộc tỉnh Ninh Bình.

Mặc dù sản lượng giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng moi đầu vụ mùa năm nay có giá bán cao, đầu ra thuận lợi.

Hiện nay, giá moi bán ngay tại bãi biển dao động từ 12.000 đồng - 14.000 đồng/kg, có thời điểm lên đến 15.000 đồng - 17.000 đồng/kg. Nếu moi được đem phơi và bán với giá moi khô, giá dao động từ 60.000 đồng - 70.000 đồng/kg, tùy thời điểm và kích cỡ moi.

Video: “Bòn” moi vụ Mùa

Ông Lê Văn Mười, thôn Hải Nhuận (xã Quảng Ninh) cho biết, mặc dù đã bước sang tháng 10 âm lịch nhưng vẫn được xem là đầu mùa của vụ moi Mùa. So với cùng thời điểm năm trước thì năm nay không được mùa, sản lượng giảm, việc đánh bắt khá bấp bênh.

Vì lý do này nên người dân quê ông mới gọi vui là ra khơi đi “bòn” moi. Có hôm trúng luồng moi thì bè về nặng nhưng cũng có ngày chỉ được “vài ba mớ”. Đổi lại với việc sản lượng sụt giảm, thất thường thì giá moi cao, bán chạy. Bè mảng cứ cập bờ là có thương lái đón lấy mua luôn, không “ỉ ôi xôi chè”. Nhờ vậy, mỗi ngày, nếu một bè mảng ra khơi được 2 chuyến, trừ chi phí, ngư dân cũng có tiền triệu “đút túi”.

Duy Cường