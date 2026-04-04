Người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Thanh Hóa có 498.750 hội viên, sinh hoạt ở 4.351 chi hội. Những năm qua, NCT trên địa bàn tỉnh không chỉ là tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, XDNTM, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, mà còn phát huy bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ông Quản Văn Bằng, Chủ tịch Hội NCT xã Thiệu Quang (bên phải) thăm hỏi tình hình sản xuất của hội viên.

Nhiều năm giữ cương vị Chủ tịch Hội NCT xã Thiệu Hợp (cũ) và nay là Chủ tịch Hội NCT xã Thiệu Quang, ông Quản Văn Bằng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với sự tâm huyết, ông đã cùng ban chấp hành Hội NCT xã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Trong quá trình công tác, ông đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát huy vai trò, uy tín của NCT trong gia đình và cộng đồng; tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đồng thời, luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong Nhân dân.

Không chỉ tâm huyết với công tác hội, ông Bằng còn là tấm gương điển hình trong phong trào XDNTM. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, ông đã tiên phong hiến 120m2 đất để mở rộng tuyến đường trước làng. Từ sự gương mẫu, trách nhiệm của ông, 22 hộ dân thôn Thắng Long đã tự nguyện hiến trên 1.000m2 đất, chung tay mở rộng tuyến đường, góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt của Nhân dân.

Xác định tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua các cấp hội NCT trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Toàn tỉnh hiện có 58.703 NCT là đảng viên; 37.647 người tham gia công tác xã hội tại địa phương. Trong đó, trên 8.186 NCT trực tiếp tham gia công tác Đảng, chính quyền ở thôn, khu phố; 12.771 NCT tham gia công tác MTTQ và các đoàn thể; hơn 15.500 NCT tham gia các tổ an ninh, tổ hòa giải tại cơ sở. Qua đó, đội ngũ NCT đã trực tiếp tham gia giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp trong nội bộ Nhân dân; cảm hóa, giáo dục 870 người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; hòa giải thành công 1.513 vụ việc mâu thuẫn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, các cấp hội còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh; gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội viên NCT cũng tích cực tham gia tiếp xúc cử tri, đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Với tinh thần “tuổi cao, chí càng cao”, cán bộ, hội viên NCT trên địa bàn tỉnh đã gương mẫu, tích cực tham gia phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi”. Toàn tỉnh hiện có 335.000 NCT trực tiếp sản xuất, kinh doanh; trong đó có 18.876 NCT đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi, góp phần tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động tại địa phương. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, hội NCT các cấp đã tích cực vận động hội viên tham gia phong trào hiến kế, hiến đất, góp công, góp của làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng và các công trình văn hóa, xã hội. Tính đến nay, NCT toàn tỉnh đã hiến 807.000m2 đất, 812.000 ngày công, 95.000 cây ăn quả lâu năm; đóng góp 179,8 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội tại địa phương.

Những đóng góp thiết thực, hiệu quả của cán bộ, hội viên NCT không chỉ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên mà còn góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Bài và ảnh: Thanh Huê