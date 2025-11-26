Người cán bộ gương mẫu, tận tụy với công việc

Phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu, những năm qua, anh Bùi Đình Bình, Trưởng Phòng thi hành án dân sự (THADS) khu vực 12, luôn tích cực tìm tòi, nghiên cứu, có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn.

Anh Bùi Đình Bình, Trưởng Phòng THADS khu vực 12.

Gần 30 năm công tác gắn bó với “nghề” THADS, trải qua nhiều đơn vị công tác ở các cương vị khác nhau, nhưng ở bất kỳ vị trí công tác nào, anh Bình luôn là người gương mẫu, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình quản lý, điều hành, triển khai nhiệm vụ anh đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi hành án theo phương châm “kịp thời, chính xác, khoa học và chu đáo”. Trong đó, tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình công tác, chế độ thông tin báo cáo; ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới lề lối làm việc bảo đảm sâu sát, cụ thể, quyết liệt, rõ người rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; thường xuyên bám sát công việc, bám sát cấp dưới để kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, anh tích cực nghiên cứu tham gia học tập, cập nhật kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các văn bản liên quan, không ngừng tự học tập, tự rèn luyện thông qua đồng chí, đồng nghiệp và các kênh thông tin nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, thường xuyên khích lệ cán bộ, công chức trong đơn vị tham gia các khóa đào tạo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Nhờ sự tiếp lửa nhiệt tâm ấy mà các hoạt động ngoài công tác nghiệp vụ của đơn vị đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, trong những năm qua, anh Bình đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn của đơn vị, như: “Công tác dân vận, vận động thuyết phục trong lĩnh vực THADS”; “Công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với các cơ quan, ban, ngành có liên quan”; “Giải pháp kỹ năng xác minh điều kiện thi hành án”; “Một số giải pháp đẩy mạnh công tác phối hợp THADS”; “Một số giải pháp đẩy mạnh công tác dân vận, vận động thuyết phục trong lĩnh vực THADS nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS”.

Với những giải pháp trên, công tác THADS trên địa bàn đơn vị phụ trách đã có nhiều chuyển biến tích cực, các quyết định THADS được ban hành đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định đã có hiệu lực bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật. Việc xác minh, phân loại án có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành được thực hiện khách quan, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS. Kết quả, những năm qua đơn vị luôn thi hành án các vụ việc đạt và vượt kế hoạch đề ra. Anh Bình chia sẻ: “Bản thân tôi luôn tâm niệm là người cán bộ THADS luôn phải giữ gìn, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức chấp hành viên, tu dưỡng đạo đức, trau dồi nghề nghiệp, nắm vững các quy định của pháp luật, tâm huyết với nghề, tận tâm, tận lực với nhiệm vụ được giao. Đó còn là sự công tâm, khách quan trong giải quyết án để không bị sa ngã bởi sự cám dỗ hoặc buông xuôi trước những khó khăn, gian khổ của nghề và niềm vui lớn hơn cả là nhận được sự tín nhiệm, tin yêu của Nhân dân, đồng nghiệp”.

Với những thành tích trong quá trình công tác, nhiều năm liên tục anh Bình được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Đặc biệt, năm 2025, anh vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Bài và ảnh: Khắc Công