“Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” sắp trở lại màn ảnh nhỏ, hé lộ loạt hình ảnh ấn tượng

Bộ phim truyền hình đình đám một thời sẽ trở lại Netflix mùa hè này với phiên bản hoàn toàn mới.

Netflix vừa tung ra trailer đầu tiên giới thiệu cho một trong những bộ phim trọng điểm năm 2026 - Little House on the Prairie .

Dựa trên những cuốn sách được yêu thích của nữ nhà văn Laura Ingalls Wilder, loạt phim kể về gia đình Ingalls khi họ bắt đầu cuộc sống mới trên thảo nguyên và khám phá ý nghĩa thực sự của “nhà”. Cùng với đó là rất nhiều những câu chuyện ấm áp, nhân văn xoay quanh mối quan hệ bạn bè, xóm giềng, hành trình trưởng thành của những đứa trẻ... Loạt phim có sự tham gia của các diễn viên Alice Halsey (Laura Ingalls), Luke Bracey (Charles Ingalls), Crosby Fitzgerald (Caroline Ingalls) và Skywalker Hughes (Mary Ingalls).

Các diễn viên đảm nhận những vai chính trong “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên” phiên bản mới. Phim sẽ ra mắt vào ngày 9/7 trên nền tảng của Netflix (Ảnh: Netflix)

Trước khi mùa đầu tiên của bộ phim truyền hình do CBS Studios và Anonymous Content sản xuất ra mắt, Netflix đã gia hạn sản xuất tiếp mùa thứ hai. Jinny Howe, người đứng đầu bộ phận phim truyền hình có kịch bản của Netflix tại Mỹ và Canada, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi gia hạn hợp đồng cho phiên bản làm lại tuyệt đẹp của Little House on the Prairie mùa thứ hai trước khi ra mắt trên Netflix. Tác phẩm xuất sắc của Rebecca Sonnenshine cùng toàn bộ dàn diễn viên và ê kíp trong mùa 1 đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho việc kể chuyện trong nhiều năm tới. Với tinh thần lạc quan và sự chân thực về mặt cảm xúc, chúng tôi tin tưởng rằng Little House on the Prairie sẽ mang đến nhiều hơn nữa những gì người hâm mộ thực sự yêu thích”.

Nhân vật trung tâm của bộ phim là cô bé Laura Ingalls do diễn viên nhí Alice Halsey đảm nhận

Một số hình ảnh ấn tượng từ trailer chính thức đầu tiên của bộ phim:

Little House on the Prairie từng được chuyển thể thành phim truyền hình và gây sốt khi phát sóng thập niên 70-80. 9 mùa và hơn 200 tập đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả toàn thế giới. Phim từng được chiếu trên VTV với tên gọi Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên .

