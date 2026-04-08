Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố

Các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đã được ban hành.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Nghị quyết số 2024/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 28/3/2026: Ông Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026; Bà Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Bà Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2026/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 27/3/2026: Ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Nghiêm Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại Nghị quyết số 2028/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 27/3/2026: Ông Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026; Ông Nguyễn Quang Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2030/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 28/3/2026: Ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Phạm Quí Tiên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Bà Phạm Thị Thanh Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2032/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 26/3/2026: Ông Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 -2026; Ông Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2034/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 27/3/2026: Bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Lý Rotha, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Trần Quốc Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Bà Võ Thị Mỹ Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2037/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 27/3/2026: Ông Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026; Ông Lê Xuân Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Hoàng Văn Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Mai Thanh Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2038/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 27/3/2026: Ông Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Nguyễn Như Khôi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2040/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 30/3/2026: Ông Dương Tất Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026; Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2042/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026: Ông Lã Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng; Ông Bế Minh Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Cao Bằng.

Tại Nghị quyết số 2046/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 kể từ ngày 30/3/2026: Ông Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bà Huỳnh Thúy Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2047/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 31/3/2026: Ông Nguyễn Quang Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Lương Bảo Toàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Huế.

Tại Nghị quyết số 2050/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026: Bà Lê Hồng Thắm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Bà Đinh Thị Việt Huỳnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Giang Văn Phục, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2054/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026: Ông Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Bà Phúc Bình Niê KĐăm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Đỗ Thái Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2057/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026: Ông Lữ Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bà Phạm Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại Nghị quyết số 2056/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 30/3/2026: Ông Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bà Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ông Đồng Văn Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bà Mai Thị Thúy Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại Nghị quyết số 2060/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 27/3/2026: Ông Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Lý Bình Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Bà Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2061/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026: Ông Nguyễn Cao Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ông Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Bà Nghe Minh Hồng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2064/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026: Ông K' Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Y Quang BKrông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Bà Nguyễn Thị Thuận Bích, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Bà Mai Thị Xuân Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân kiêm Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Đa Cát Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm Trưởng Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2065/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026: Bà Lê Thị Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Bùi Tấn Bảy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Phan Hoàng Vũ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2067/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 27/3/2026: Ông Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Bà Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Bà Nguyễn Thị Hồng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2069/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 29/3/2026: Ông Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Nguyễn Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2072/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026: Ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Huỳnh Thanh Nhân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2074/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026: Ông Phạm Văn Chuẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Trần Thanh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2077/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 30/3/2026: Ông Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Kim Rương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Bà Lê Thị Thúy Kiều, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2078/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 27/3/2026: Bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Nghiêm Xuân Hưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2080/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 28/3/2026: Bà Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Trần Văn Mi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2082/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 30/3/2026: Bà Nguyễn Đài Thy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Bà Đặng Thị Ngọc Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2084/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Tẩn Thị Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 31/3/2026.

Tại Nghị quyết số 2087/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 27/3/2026: Bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Nguyễn Trần Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết số 2088/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông (bà) có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, kể từ ngày 30/3/2026: Bà Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Bùi Minh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên./.

