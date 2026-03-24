Ngày 27/3, khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa thông báo thời gian, chương trình Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII. (Ảnh: Minh Hiếu)

Thường trực HĐND tỉnh quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 để triển khai giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Kỳ họp được tổ chức trong 1 buổi, khai mạc từ 8 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 27/3/2026. Địa điểm tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (25B), số 133 đường Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình kỳ họp đã được đăng tải trên website của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tại địa chỉ: dbndthanhhoa.gov.vn.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng thông báo để cử tri và Nhân dân trong tỉnh được biết, theo dõi.

LP (Nguồn: VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)