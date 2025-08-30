Ngân vang những khúc ca hòa bình

Tháng Tám - mùa thu - mùa sống lại những hồi ức, kỷ niệm, mốc son chói lọi trên hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc. Và đây cũng là thời điểm tuyệt vời nhất để những khúc ca hòa bình ngân vang trên khắp dải đất hình chữ S.

Ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” ngân vang trong Chương trình giao lưu “Tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công” do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa tổ chức.

Nếu ai đó hỏi rằng: Ca khúc nào có sức sống bền bỉ nhất, khái quát nhất về hành trình đấu tranh giành độc lập - tự do, truyền tải những khát vọng lớn lao nhất về hòa bình, phát triển của dân tộc Việt Nam, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là “Tiến quân ca”- bản Quốc ca thiêng liêng của muôn triệu “con Lạc, cháu Hồng”.

Ngược dòng thời gian, về lại những ngày tháng 9/1944, khi nhạc sĩ Văn Cao ngồi trên căn gác hẹp 45 Nguyễn Thượng Hiền tập trung cao độ, dồn hết tâm trí phác thảo những nốt nhạc trên khuông, chau chuốt ca từ để làm nên nhạc phẩm “Tiến quân ca” sống mãi với thời gian. Khi viết “Tiến quân ca”, nhạc sĩ Văn Cao “chưa từng được biết đến chiến khu, chưa gặp các chiến sĩ cách mạng trong khóa quân chính đầu tiên và biết họ hát như thế nào. Ông chỉ đang “nghĩ cách viết một bài hát thật giản dị, cho họ có thể hát được”.

Nhưng rồi, thực tiễn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc lúc bấy giờ cứ thế dội vào cảm xúc; khát vọng và niềm tin cháy bỏng về hòa bình, về một cuộc sống, tương lai tươi sáng hơn được chuyển tải vào thanh âm, ca từ theo cách chân thực, tự nhiên nhất. Chính nhạc sĩ Văn Cao đã ghi lại những biến chuyển cảm xúc của mình trong quá trình hoàn thiện ca khúc này. “Đoàn quân Việt Nam đi/ Sao vàng phấp phới/ Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than...” Không, không phải chỉ có những học sinh khóa quân chính kháng Nhật đang hành quân, không phải chỉ có những chiến sĩ áo chàm đang dồn bước. Mà cả một đất nước đang chuyển mình. Tên bài hát và lời ca của nó là một sự tiếp tục từ “Thăng Long hành khúc ca”.

Từ bản thảo đầu tiên, bài hát “Tiến quân ca” đã có sự điều chỉnh để có được bản Quốc ca hoàn chỉnh như đã có hôm nay. Khi viết nên ca khúc này, nhạc sĩ Văn Cao không bao giờ hình dung được rằng nó sẽ trở thành bản Quốc ca vang vang trên lễ đài, trong những sự kiện trọng đại của đất nước cùng với nghi thức chào cờ thiêng liêng. Chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc, sự hãnh diện của mỗi người dân Việt Nam mỗi khi được đặt nhẹ bàn tay lên ngực trái khi giai điệu Quốc ca cất lên.

Giai điệu hào hùng, sục sôi khí thế: “Vì Nhân dân chiến đấu không ngừng/ Tiến mau ra sa trường/ Tiến lên, cùng tiến lên!/ Nước non Việt Nam ta vững bền!” như hồi trống lệnh đã đồng hành cùng dân tộc trong suốt hành trình 80 năm qua, đã trở thành tài sản chung của toàn thể dân tộc Việt Nam. Đó cũng là khúc ca hòa bình hay nhất, giới thiệu đầy đủ, chân thực, sinh động nhất về đất nước và con người Việt Nam, tinh thần và khát vọng Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Ngày 15/7/2016, gia đình của cố nhạc sĩ Văn Cao đã hiến tặng ca khúc “Tiến quân ca” cho Nhân dân và Tổ quốc Việt Nam.

Kể từ sau sự kiện 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đến nay, “lướt” trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok, youtube đều bắt gặp những “khúc ca yêu nước”, những thước phim cách mạng, lịch sử được chia sẻ rộng rãi, hưởng ứng nhiệt tình, kết thành trào lưu và lan tỏa mạnh mẽ. Có những ca khúc ra đời chưa bao lâu nhưng đã khẳng định được sức hút, sức lan tỏa, vụt sáng thành hiện tượng, thu hút rất nhiều lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, như: “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Tự hào màu áo lính”... Điểm chung làm nên sức hấp dẫn của những ca khúc này đó là giai điệu hào hùng, ca từ ý nghĩa, giàu cảm xúc, chuyển tải thông điệp về tình yêu nước, yêu chuộng hòa bình, lòng biết ơn trước sự hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước.

Những ngày này, trái tim hàng triệu người dân nước Việt như đang hòa chung nhịp đập, triệu người dân xốn xang trong cảm thức chung, trong lòng yêu nước nồng nàn và niềm tự hào dân tộc lớn lao. Nhân dân khắp ba miền Bắc - Trung - Nam cùng hướng về sự kiện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 chính thức diễn ra tại thủ đô ngàn năm văn hiến - thành phố vì hòa bình. Hòa vào dòng chảy các hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào mừng dấu mốc quan trọng này, chúng ta được chứng kiến sự bùng nổ của các đêm nhạc, đại nhạc hội, chương trình chính luận nghệ thuật ấn tượng, thu hút hàng chục nghìn khán giả tham gia. Từ trong háo hức, hân hoan ấy, những ca khúc của niềm tự hào, lòng biết ơn và khát vọng hòa bình, phát triển vẫn cất vang trong trái tim mỗi người...

Hoàng Linh