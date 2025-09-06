Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Công an quản lý thị trường vàng

Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Tại cuộc Họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 6/9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng để triển khai thực hiện ngay chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng, đảm bảo tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về các thủ tục thành lập doanh nghiệp sản xuất vàng miếng nói riêng, sản xuất kinh doanh vàng nói chung sẽ được thực thi như thế nào để đảm bảo tính công khai, minh bạch, thuận lợi, ông Hà cho biết theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng - Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại thực hiện các hoạt động sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua, bán vàng miếng; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Theo ông Hà, việc thành lập doanh nghiệp sẽ thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan.

Đối với việc cấp phép sản xuất vàng miếng, Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 232 quy định điều kiện cụ thể để doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép này.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 232 (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2025)theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo thời gian hiệu lực của các văn bản này phù hợp với ngày hiệu lực của Nghị định 232.

“Các văn bản hướng dẫn sẽ được thiết kế theo hướng đảm bảo công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho doanh nghiệp theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia,” ông Hà Nói.

Về định hướng chính sách tiền tệ tín dụng nhằm đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm đạt tăng trưởng từ 8,3-8,5% trong năm 2025, cũng như đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trở lên trong những năm tiếp theo, ông Hà cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro, bất định, xuất phát từ các chính sách thuế quan, căng thẳng địa chính trị và lộ trình chính sách tiền tệ khó lường của các ngân hàng trung ương lớn.

Ở trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, tiêu dùng và xuất khẩu bị ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp, khó lường của kinh tế toàn cầu cũng như thị trường tài chính quốc tế.

“Trong bối cảnh đó, Chính phủ đặt mục tiêu năm 2025, tăng trưởng kinh tế từ 8,3-8,5% để làm cơ sở cho tăng trưởng 2 con số ở những năm tiếp theo. Ngân hàng Nhà nước nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng, đòi hỏi nhập cuộc một cách quyết liệt,” ông Hà nhấn mạnh.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động, kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

“Kết quả đến thời điểm hiện tại, thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng được đảm bảo, thị trường tiền tệ ổn định, tỷ giá diễn biến linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường,” ông Hà thông tin.

Cụ thể, mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục xu hướng giảm, đến cuối tháng 8/2025, lãi suất cho vay bình quân giảm khoảng 0,6% so với cuối năm 2024. Thị trường ngoại tệ thanh khoản đảm bảo thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời, đến cuối tháng 8/2025, tỉ giá bình quân liên ngân hàng tăng 3,45% so với cuối năm trước.

Về tín dụng tăng trưởng tích cực so với các năm gần đây, ông Hà cho biết đến ngày 29/8/2025, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 17,46 triệu tỷ đồng, tăng 11,82% so với cuối năm 2024.

Các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được các tổ chức tín dụng triển khai quyết liệt, hiệu quả, qua đó cung ứng vốn kịp thời cho nền kinh tế.

“Những kết quả đạt được trong công tác điều hành chính sách tiền tệ đã góp phần quan vào kiểm soát lạm phát phù hợp với mục tiêu đề ra,” ông Hà nói.

Vàng được trữ tại một ngân hàng ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thời gian tới, ông Hà cho biết triển vọng kinh tế toàn cầu được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và rủi ro gia tăng, đòi hỏi công tác điều hành chính sách cần bám sát tình hình để triển khai chủ động, linh hoạt và hiệu quả.

Theo đó, trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ, giải pháp với thời điểm và liều lượng hợp lý, hài hòa giữa tỉ giá và lãi suất; tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh qua đó thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo giữ ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.

Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiếp tục điều hành tỉ giá linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, sẵn sàng can thiệp thị trường khi cần thiết để đảm bảo sự ổn định thị trường ngoại tệ; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, qua đó phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn để kịp thời cung ứng vốn cho nền kinh tế; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong triển khai chính sách tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

“Trong quá trình điều hành, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế để kịp thời điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn,” ông Hà nhấn mạnh./.

Theo Vietnam+