Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 7 trao 5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Sáng 8/8, tại Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 7 đã trao kinh phí 5 tỷ đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương tiếp nhận 5 tỷ đồng do Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 7 hỗ trợ.

Phát biểu tại buổi trao nhận, ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 7, cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã phát động phong trào cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống ngân hàng ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương để cùng ngành Ngân hàng “Chung tay xóa 1.000 căn nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn cả nước.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 7 Trần Thế Hùng phát biểu tại buổi trao nhận.

Đối với tỉnh Thanh Hóa, ngành Ngân hàng luôn đồng hành, tham gia tích cực, trách nhiệm với các hoạt động an sinh xã hội của địa phương. Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 và phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát động, trong dịp này, cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng ủng hộ tỉnh Thanh Hóa 5 tỷ đồng.

Theo ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 7, đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa và cũng là dịp để đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng tiếp tục bày tỏ tình cảm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”, để mỗi căn nhà được xây dựng không chỉ là vật chất mà còn là tình thương, là sự sẻ chia của cả cộng đồng.

Trong thời gian tới, ngành Ngân hàng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa thực hiện công tác an sinh xã hội nói chung, phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” nói riêng, chung tay giúp đỡ các hộ khó khăn, góp phần cải thiện đời sống của người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại buổi tiếp nhận.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận ủng hộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự chung tay, đồng hành của ngành Ngân hàng đối với tỉnh Thanh Hóa trong quá trình triển khai các chương trình an sinh xã hội. Đặc biệt, trong dịp này, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 7 đã tiếp tục dành tình cảm, hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có thêm nguồn kinh phí để xây dựng nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống.

Từ nguồn hỗ trợ này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để kịp thời phân bổ, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, với tinh thần “không để một ai bị bỏ lại phía sau”, nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2025.

Phan Nga