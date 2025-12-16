Nga sẵn sàng hỗ trợ việc nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân nếu Iran mong muốn

Phát biểu trên truyền hình mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow ủng hộ Iran trong nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng trong quan hệ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và phương Tây, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ việc nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân nếu Iran mong muốn.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters

Ông Lavrov bác bỏ các chỉ trích cho rằng Moscow không ủng hộ Iran, khẳng định Nga luôn đứng về phía Tehran trong tiến trình đàm phán. Ngoại trưởng Nga lên án chính sách của phương Tây đối với Iran là dựa trên sức ép và trừng phạt, đồng thời cho rằng nhiều quốc gia trong khu vực không ủng hộ cách tiếp cận này.

Liên quan triển vọng nối lại ngoại giao hạt nhân, ông Lavrov khẳng định, Nga ủng hộ đối thoại với sự tham gia của Mỹ và các cường quốc châu Âu, song nhấn mạnh quyết định cuối cùng thuộc về Iran và Moscow sẵn sàng hỗ trợ. Ông Lavrov cũng khuyến nghị Tehran tiếp tục tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và bày tỏ quan ngại về việc Iran hạn chế hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 15/12 khẳng định Tehran tiếp tục coi ngoại giao là kênh quan trọng trong xử lý các vấn đề liên quan chương trình hạt nhân, đồng thời cho biết Iran sẵn sàng theo đuổi đối thoại vào thời điểm phù hợp. Ông Baghaei thừa nhận Iran đang phải làm việc với một số bên chưa thể hiện đầy đủ thiện chí đàm phán, song nhấn mạnh Tehran duy trì sự sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

Tiến trình đàm phán hạt nhân gián tiếp giữa Iran và Mỹ, do Oman làm trung gian, đã bị gián đoạn sau các diễn biến quân sự hồi tháng 6. Sau đó, Iran tạm đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Trước lời kêu gọi nối lại thanh sát, Tehran khẳng định vẫn là thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và đề nghị IAEA thực hiện đúng vai trò kỹ thuật.

Minh Phương

Nguồn: Iranintl