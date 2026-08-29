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Nga phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Thúy Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga vừa tiến hành phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn từ sân bay vũ trụ Plesetsk, tỉnh Arkhangelsk.

Nga phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga vừa tiến hành phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn từ sân bay vũ trụ Plesetsk, tỉnh Arkhangelsk.

Nga phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Quân đội Nga tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa cơ động, nhằm kiểm tra các đặc tính kỹ thuật, chiến thuật và khả năng bay của hệ thống tên lửa. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ phóng ngày 28/8 nhằm kiểm tra các đặc tính kỹ thuật và khả năng bay của tên lửa. Các đầu đạn đã đánh trúng mục tiêu giả định tại bãi thử Kura trên bán đảo Kamchatka. Vụ phóng thử có sự tham gia của một đơn vị tên lửa cơ động, được triển khai tới khu vực hẻo lánh để chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Quốc phòng Nga không công bố loại tên lửa cụ thể được sử dụng. Tuy nhiên, trong lực lượng tên lửa chiến lược của Nga có các tên lửa ICBM sử dụng nhiên liệu rắn như Topol và Yars, với tầm bắn khoảng 10.500 km, có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga hiện có 271 tên lửa thuộc hai dòng Topol và Yars, gồm 78 tên lửa Topol và 193 tên lửa Yars. Hai dòng tên lửa này là thành phần chủ lực trong lực lượng ICBM trên mặt đất của Nga.

Cuộc phóng thử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục gia tăng liên quan cuộc xung đột tại Ukraine. Theo The Moscow Times, vụ phóng được tiến hành 3 ngày sau chuyến thăm không báo trước tới Moscow của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe.

Một số nguồn tin cho biết ông Ratcliffe đã gặp Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov để chuyển thông điệp của Washington về tình hình kinh tế, quân sự của Nga cũng như cảnh báo nguy cơ leo thang căng thẳng với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong khi đó, Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết một số quan chức Nga đang xem xét khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong một số kịch bản. SIPRI ước tính Nga sở hữu khoảng 1.816 đầu đạn hạt nhân chiến thuật, trong khi Mỹ có khoảng 200 đơn vị.

Bên cạnh việc duy trì và phát triển lực lượng tên lửa chiến lược, Nga được cho là đang mở rộng năng lực tên lửa hành trình. Theo các nguồn tin, Moscow có kế hoạch sản xuất khoảng 10.000 tên lửa hành trình Dan-T trong năm 2027. Loại tên lửa này được thiết kế để tấn công xe bọc thép, công sự và các mục tiêu cơ sở hạ tầng nhẹ, có tầm bay khoảng 500 km và mang đầu đạn nặng 135 kg.

Theo phía Ukraine, Nga đang ưu tiên sử dụng linh kiện trong nước để sản xuất Dan-T nhằm giảm chi phí và tăng khả năng sản xuất. Tuy nhiên, các thông tin trên chưa được phía Nga xác nhận.

Thúy Hà

Nguồn: United24

Từ khóa:

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