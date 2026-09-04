Nga đóng cửa các trung tâm văn hóa Đức trong động thái trả đũa

Ngày 3/9, Nga tuyên bố đóng cửa các trung tâm văn hóa của Đức tại nước này, một ngày sau khi Berlin quyết định đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Bonn và trung tâm văn hóa Nhà Nga ở Berlin, trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục căng thẳng liên quan cuộc xung đột tại Ukraine.

Nga tuyên bố đóng cửa các trung tâm văn hóa của Đức tại nước này. Ảnh: AP.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, các trung tâm văn hóa thuộc Viện Goethe của Đức tại Nga sẽ bị đóng cửa. Các cơ sở tại Moscow, St. Petersburg và Yekaterinburg nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Động thái trên được đưa ra sau khi Đức tuyên bố đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Bonn và trung tâm văn hóa Nhà Nga ở Berlin. Berlin cho biết, quyết định này liên quan những cáo buộc nhằm vào Moscow sau khi một máy bay không người lái mang chất nổ được phát hiện gần một máy bay của Ukraine tại sân bay Leipzig/Halle hồi tháng 8.

Theo các nguồn tin phương Tây, vụ việc được xem là một phần trong những mối đe dọa an ninh mà châu Âu cho rằng có liên quan đến Nga. Các nước châu Âu trong nhiều tháng qua liên tục cáo buộc Moscow tiến hành các hoạt động phá hoại, tấn công mạng và chiến dịch gây ảnh hưởng nhằm làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine. Nga bác bỏ các cáo buộc này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Moskva News Agency.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, việc Đức đóng cửa các cơ sở văn hóa của Nga đồng nghĩa với việc Berlin chấm dứt sự hiện diện văn hóa tại Nga. Ông tuyên bố Moscow sẽ có biện pháp đáp trả tương ứng.

Căng thẳng giữa Nga và Đức diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm đối phó điều mà họ gọi là mối đe dọa từ Nga. Ngày 3/9, Anh triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Nga tại London để phản đối vụ việc tại sân bay Leipzig/Halle mà London cáo buộc có liên quan đến Moscow.

Tại Phần Lan, hơn 2.000 người cũng tham gia cuộc diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn, trong đó lực lượng chức năng mô phỏng ứng phó với nhiều tình huống khẩn cấp, bao gồm nguy cơ tấn công tên lửa.

Trong khi đó, Nga tiếp tục bác bỏ cáo buộc liên quan vụ máy bay không người lái tại sân bay Đức. Tổng thống Vladimir Putin cho rằng những cáo buộc nhằm vào Moscow là một nỗ lực đánh lạc hướng dư luận khỏi các vấn đề trong nước của Đức và tuyên bố những bằng chứng được đưa ra là không đáng tin cậy.

Các động thái mới cho thấy căng thẳng giữa Nga và các nước châu Âu đang lan sang lĩnh vực ngoại giao và văn hóa, bên cạnh các biện pháp trừng phạt kinh tế và những bất đồng liên quan an ninh.

Thu Uyên

Nguồn: NBC News.