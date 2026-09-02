Nga đề nghị Armenia làm rõ định hướng quan hệ với EU và EAEU

Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị Armenia sớm làm rõ định hướng liên quan tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU), cho rằng lựa chọn này có thể ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế giữa hai nước và tư cách thành viên của Armenia trong Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: Armenpress.

Phát biểu tại cuộc gặp với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 1/9, Tổng thống Putin khẳng định Nga tiếp tục ủng hộ phát triển quan hệ hữu nghị và cùng có lợi với Armenia trên cơ sở đối tác chiến lược và đồng minh. Theo ông, Nga hiện là đối tác thương mại và kinh tế chủ chốt của Armenia, chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch thương mại của nước này.

Đề cập mong muốn gia nhập EU của Armenia, ông Putin cho rằng đây là quyền của một quốc gia có chủ quyền và người dân Armenia có quyền quyết định tương lai đất nước. Tuy nhiên, ông cảnh báo việc thúc đẩy tiến trình này có thể đặt ra vấn đề đối với tư cách thành viên EAEU của Armenia và ảnh hưởng đến các chuỗi thương mại hiện có.

Theo Tổng thống Nga, thị trường EAEU hiện chiếm khoảng 36% tổng kim ngạch ngoại thương của Armenia. Moscow sẽ tôn trọng lựa chọn của người dân Armenia, song cần có sự rõ ràng để điều chỉnh chính sách thương mại và kinh tế đối với Armenia. Ông cũng lưu ý việc áp dụng các quy định và tiêu chuẩn khác nhau của EU và EAEU có thể gây khó khăn cho hoạt động thương mại, trong đó có nguy cơ hàng hóa và dịch vụ của châu Âu tiếp cận thị trường Nga thông qua Armenia.

Về phần mình, Thủ tướng Pashinyan khẳng định Armenia muốn tiếp tục phát triển và làm sâu sắc quan hệ với Nga, đồng thời cho biết những thay đổi trong khu vực đòi hỏi hai bên nhìn nhận quan hệ song phương từ góc độ mới.

Lá cờ của EU và Armenia Ảnh: Armenpress.

Liên quan tiến trình gia nhập EU, ông Pashinyan cho biết Armenia đã thông qua luật khởi động tiến trình này, nhưng chưa thông báo với các đối tác về việc rút khỏi EAEU. Ông nhấn mạnh việc tìm kiếm các lựa chọn đối ngoại mới không nhằm vào Nga hay EAEU, đồng thời khẳng định Armenia coi trọng quan hệ với Moscow.

Minh Phương

Nguồn: DRM News.