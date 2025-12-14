Nga chỉ trích EU phong tỏa tài sản Nga là trái luật quốc tế

Ngày 13/12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định việc Liên minh châu Âu (EU) đóng băng vô thời hạn các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga là trái pháp luật.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TRT World.

Theo bà Zakharova, việc định đoạt các tài sản của Nga khi không có sự đồng ý của nước này, dù là phong tỏa vô thời hạn, tịch thu, hay tìm cách trình bày hành vi tịch thu trên thực tế đó như một dạng “khoản vay bồi thường”, đều là hành vi hoàn toàn trái pháp luật, vi phạm thô bạo các chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc Liên minh châu Âu (EU) đóng băng vô thời hạn các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang được nắm giữ tại châu Âu là hành động trái với luật pháp quốc tế.

Bên cạnh đó, bà Maria Zakharova nhận định những lệnh trừng phạt mà EU áp đặt lên Nga đang phản tác dụng, gây thiệt hại nặng nề cho chính châu Âu. Cuối cùng, bà Zakharova cảnh báo các biện pháp đáp trả của Moscow sẽ sớm được công bố.

EU đóng băng khoảng 210 tỷ Euro tài sản của Ngân hàng trung ương Nga. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ngày 12/12 giờ địa phương, các chính phủ EU nhất trí đóng băng khoảng 210 tỷ Euro (hơn 246 tỷ USD) tài sản của Ngân hàng trung ương Nga “chừng nào còn cần thiết”. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, với quyết định này, EU không cần phải bỏ phiếu 6 tháng một lần để gia hạn lệnh phong tỏa tài sản của Nga.

EU ưu tiên hàng đầu là tận dụng 210 tỷ euro (tương đương 244,15 tỷ USD) tài sản của Nga bị đóng băng tại châu Âu để hỗ trợ Ukraine. EU có thể cấp khoản vay tối đa 165 tỷ euro cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027 và Kiev chỉ phải hoàn trả khi Nga bồi thường chiến tranh.

Dự kiến ngày 18-12 tới, lãnh đạo EU sẽ họp để chốt cơ chế vận hành và phân bổ trách nhiệm pháp lý giữa các nước thành viên nếu Nga quyết định khởi kiện. Ủy ban châu Âu (EC) đang gấp rút thúc đẩy triển khai kế hoạch này bởi Chính phủ Ukraine đang đối mặt với khoảng trống tài chính 136,5 tỷ USD giai đoạn 2026-2029 và ngân sách quốc gia có nguy cơ cạn kiệt vào tháng 4-2026.

Thanh Giang

Nguồn: TRT World, AP News.