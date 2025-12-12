EU áp dụng cơ chế đặc biệt phong tỏa vô thời hạn tài sản Nga

Liên minh châu Âu EU vừa nhất trí kéo dài việc phong tỏa tài sản trị giá 210 tỷ euro thuộc quyền sở hữu của Ngân hàng Trung ương Nga, sử dụng điều khoản khẩn cấp trong hiệp ước EU nhằm đối phó tình trạng bất ổn kinh tế hiện nay. Quyết định này được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU, trong bối cảnh các bên vẫn đang đàm phán về cơ chế bồi thường cho Ukraine.

EU kích hoạt điều khoản khẩn cấp để đóng băng vô thời hạn các tài sản của Nga. Ảnh: Reuters.

Theo thỏa thuận, tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga – phần lớn trong số đó (185 tỷ euro) được lưu ký tại Euroclear ở Brussels và 25 tỷ euro còn lại nằm tại các ngân hàng tư nhân sẽ bị đóng băng vô thời hạn trong tương lai gần. Lệnh phong tỏa được áp dụng theo Điều 122 của các hiệp ước EU, cho phép EU hành động trong “tình huống khẩn cấp kinh tế”, chỉ cần đa số đủ điều kiện từ các quốc gia thành viên mà không cần thông qua Nghị viện châu Âu.

Lý giải cho động thái mạnh tay này, Ủy ban châu Âu cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine đã gây ra “tác động nghiêm trọng đối với toàn bộ EU”, bao gồm gián đoạn chuỗi cung ứng, bất ổn thị trường, phí bảo hiểm rủi ro tăng cao, và suy giảm đầu tư cùng tiêu dùng. Việc kích hoạt Điều 122 nhằm đảm bảo rằng những tài sản này sẽ không bị giải phóng và chuyển giao trở lại Nga trong tương lai, giảm thiểu nguy cơ Washington hoặc các bên khác sử dụng khoản tiền này trong một thỏa thuận dàn xếp có thể làm suy yếu lập trường của EU đối với Moscow.

Theo sắc lệnh, 210 tỷ euro chỉ có thể được giải ngân khi có bằng chứng rõ ràng rằng Nga chấm dứt xung đột một cách khách quan và hoàn tất việc bồi thường cho Ukraine, cũng như đảm bảo không còn rủi ro đáng kể cho nền kinh tế EU.

Quyết định này đánh dấu một bước đi chiến lược và kiên quyết của EU trong việc phối hợp trừng phạt tài chính đối với Nga, thể hiện quan điểm rằng các biện pháp kinh tế phải đi kèm với áp lực chính trị rõ ràng để đạt được mục tiêu hòa bình bền vững.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Euronews.