Nga cảnh báo hệ thống tên lửa Mỹ tại Na Uy có thể trở thành mục tiêu

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Nga đã chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ triển khai một hệ thống tên lửa tiên tiến tới Na Uy, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng động thái này tiếp tục làm giảm triển vọng tiến hành các cuộc đàm phán Nga - Mỹ về ổn định chiến lược.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass.

Phát biểu với báo giới ngày 7/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các lực lượng răn đe chiến lược của Nga đã tính đến vị trí triển khai các hệ thống của Mỹ và các cơ sở chỉ huy liên quan trong kế hoạch sử dụng vũ khí tấn công.

Bà Zakharova cảnh báo Washington và Oslo không nên bất ngờ nếu các địa điểm triển khai hệ thống của Mỹ và các cơ sở điều khiển trở thành đối tượng được lực lượng răn đe chiến lược Nga đặc biệt chú ý trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang. Theo quan chức Nga, việc triển khai các hệ thống này tại Na Uy cho phép bao phủ “một khu vực đáng kể” ở phần lãnh thổ châu Âu của Nga, trong đó có Moscow. Bà cho biết các hệ thống này có khả năng sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk.

Hệ thống phòng không NASAMS ( do hãng Kongsberg Defence & Aerospace của Na Uy và Raytheon của Mỹ cùng nghiên cứu phát triển và sản xuất) trong cuộc tập trận mùa Đông Joint Viking 2017 tại Finnmark, Na Uy. Ảnh: Bộ Quốc phòng Na Uy

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Hải quân Mỹ triển khai một hệ thống phóng tên lửa cơ động dạng container tới Trondheim, Na Uy, trong khuôn khổ hoạt động Atlantic City 26, diễn ra từ ngày 26/8 đến 4/9 với sự tham gia của Mỹ, Anh và Na Uy. Phía Mỹ xác nhận hệ thống này được đưa tới Trondheim ngày 27/8. Tuy nhiên, các thông tin công khai của Mỹ chưa cho biết loại tên lửa nào, nếu có, được đưa cùng hệ thống phóng tới Na Uy.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Nga và NATO tiếp tục gia tăng, trong khi Moscow và Washington chưa đạt được khuôn khổ mới về kiểm soát vũ khí chiến lược. Điện Kremlin cũng chỉ trích kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng của Na Uy, trong đó có việc mở rộng Lữ đoàn Finnmark tại khu vực Bắc Cực. Quân đội Na Uy cho biết đã thành lập Tiểu đoàn Pháo binh, Tiểu đoàn Phòng không Lục quân và Đại đội Thông tin thuộc lữ đoàn này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc Na Uy tăng cường năng lực quân sự theo hướng nhằm vào Nga “không thể không được nhìn nhận là mối đe dọa đối với an ninh của Nga”. Ông cho biết Moscow sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an ninh.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.