Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

NATO cảnh báo đanh thép: Châu Âu có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Nga

Thu Uyên
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11/12, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng các quốc gia thành viên của liên minh này có thể trở thành “mục tiêu tiếp theo của Nga”. Ông Rutte đồng thời kêu gọi gia tăng cấp bách chi ngân sách quốc phòng để ngăn chặn một cuộc chiến tranh quy mô lớn tiềm tàng.

Ngày 11/12, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng các quốc gia thành viên của liên minh này có thể trở thành “mục tiêu tiếp theo của Nga”. Ông Rutte đồng thời kêu gọi gia tăng cấp bách chi ngân sách quốc phòng để ngăn chặn một cuộc chiến tranh quy mô lớn tiềm tàng.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: NATO.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra ở Berlin Đức, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu đang thảo luận về một đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều năm của Nga tại Ukraine, dưới áp lực ngày càng tăng từ phía Mỹ, ông Rutte cho hay: "Chúng ta cần phải sẵn sàng vì các cuộc xung đột không còn diễn ra ở nơi xa xôi nữa. Xung đột đang ở ngay trước cửa nhà chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị cho quy mô chiến tranh mà thế hệ ông bà, cha mẹ chúng ta từng phải gánh chịu".

Tuy nhiên, người đứng đầu NATO cũng khẳng định rằng, nếu liên minh “thực hiện đúng các cam kết của mình, thì đây là một bi kịch mà chúng ta có thể ngăn chặn”. Đáng chú ý, ông Rutte đưa ra nhận định rằng Nga có thể sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại NATO trong vòng 5 năm tới.

Dù thừa nhận rằng ở một mức độ nào đó tại châu Âu, các nước thành viên NATO sẽ phải tự lo liệu nhiều hơn cho việc phòng thủ của chính mình, ông Rutte vẫn nỗ lực nhấn mạnh tầm quan trọng của cam kết từ phía Mỹ đối với NATO.

NATO chief warns European allies they could be Russia's next target|CNN

Tổng thư ký NATO cảnh báo các quốc gia thành viên "phải sẵn sàng vì các cuộc xung đột không còn diễn ra ở nơi xa xôi nữa. Xung đột đang ở ngay trước cửa nhà chúng ta" Ảnh: CNN.

Ông Rutte nhấn mạnh: “Điều cốt yếu là chúng ta phải giữ gìn mối liên kết xuyên Đại Tây Dương như hiện nay”, đồng thời chỉ ra rằng, Châu Âu không thể bảo vệ nước Mỹ nếu Đại Tây Dương không an toàn, và Châu Âu cần NATO để giữ cho Đại Tây Dương được an toàn.

Về vai trò của Washington, ông Rutte ca ngợi Tổng thống Donald Trump vì đã khởi động lại các cuộc đàm phán về Nga và Ukraine, đồng thời nhận định ông Trump là “người duy nhất có thể phá vỡ thế bế tắc với Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã bày tỏ sự sốt ruột muốn đạt được một thỏa thuận cho cuộc xung đột tại Ukraina, trong khi phía châu Âu lại tỏ ra thận trọng hơn khi tìm kiếm cả các bảo đảm về an ninh lẫn các cuộc thảo luận sâu hơn về bất kỳ sự nhượng bộ lãnh thổ nào.

Hiện Nga chưa lên tiếng về thông tin trên. Tuy nhiên, cùng ngày Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, Moscow không có kế hoạch gây hấn nào chống lại các thành viên NATO hoặc Liên minh châu Âu (EU) và do đó sẵn sàng ký kết các văn kiện pháp lý với họ về vấn đề này.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, ABC News

#Nato #Cảnh báo #Mục tiêu #Tổng thống nga vladimir putin #Ngân sách quốc phòng #Chiến tranh #Tổng thống donald trump #quốc gia thành viên #Liên minh châu âu

