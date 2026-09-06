NATO tăng cường năng lực đối phó tàu ngầm Nga tại Bắc Đại Tây Dương

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Các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tăng cường năng lực phát hiện và theo dõi tàu ngầm Nga tại Bắc Đại Tây Dương, trong bối cảnh các nước châu Âu và Canada đảm nhận vai trò nổi bật hơn trong một số hoạt động quân sự của liên minh tại khu vực này.

Tàu ngầm lớp Borey-A. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Theo Politico ngày 5/9, trong cuộc tập trận Northern Viking diễn ra tại Iceland tháng trước, máy bay trinh sát Đức, tàu chiến Canada và máy bay chiến đấu Bỉ đã tham gia hoạt động phát hiện, theo dõi tàu ngầm. Đáng chú ý, trong hoạt động hàng hải này không có tàu chiến hoặc máy bay Mỹ tham gia, dù Mỹ vẫn đóng vai trò trong cuộc tập trận Northern Viking 2026 trên các lĩnh vực khác.

Cuộc tập trận do Chuẩn Đô đốc Pháp Nicolas Molitor chỉ huy trong hoạt động nói trên, với mục tiêu tăng cường khả năng phối hợp của các đồng minh châu Âu và Canada trong bảo đảm an ninh tại khu vực Bắc Đại Tây Dương có vị trí chiến lược.

Iceland nằm gần khu vực được gọi là khoảng trống Greenland-Iceland-United Kingdom (GIUK), tuyến hàng hải chiến lược giữa Greenland, Iceland và Anh. Đây được xem là khu vực quan trọng đối với hoạt động của tàu ngầm Nga từ các căn cứ trên bán đảo Kola tiến vào Đại Tây Dương.

Một số nước NATO hiện cũng đặc biệt quan tâm nguy cơ đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu dưới biển, trong đó có các tuyến cáp Internet và đường ống dẫn. Tư lệnh Hải quân Đức Peter Flohr nhấn mạnh yêu cầu duy trì giám sát thường xuyên đối với những cơ sở hạ tầng này, vốn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh tế và liên lạc của châu Âu.

Trực thăng quân sự Canada được nhìn thấy bên trong nhà chứa máy bay của một tàu chiến trong cuộc tập trận NATO ngoài khơi Iceland. Ảnh: Paul McLeary.

Tuy nhiên, việc Mỹ không có tàu chiến hoặc máy bay tham gia hoạt động hàng hải nói trên không đồng nghĩa Washington rút khỏi Northern Viking hay giảm hoàn toàn hiện diện quân sự tại Iceland. Theo Hải quân Mỹ, cuộc tập trận Northern Viking 2026 do Mỹ và Iceland đồng chủ trì, với sự tham gia của hơn 1.200 quân nhân từ nhiều nước đồng minh. Các lực lượng Mỹ cũng tham gia nhiều hoạt động huấn luyện trên không, trên biển và trên bộ, đồng thời hỗ trợ xây dựng cơ sở tại căn cứ không quân Keflavik.

Cuộc tập trận năm nay tập trung nâng cao khả năng phối hợp và sẵn sàng tác chiến của Mỹ, Iceland và các đồng minh, đồng thời bảo đảm an ninh các tuyến liên lạc chiến lược qua khu vực GIUK. NATO cũng triển khai máy bay trinh sát không người lái RQ-4D Phoenix để hỗ trợ hoạt động hàng hải trong khu vực.

Thanh Hằng

Nguồn: Politico, Anadolu.