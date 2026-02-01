Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

NATO khuyến nghị các nước Bắc Âu và Baltic tăng cường năng lực tác chiến thông tin

Nhật Lệ
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Trung tâm Truyền thông Chiến lược của NATO vừa công bố báo cáo đề xuất các quốc gia khu vực Bắc Âu và Baltic phối hợp xây dựng năng lực tác chiến thông tin chủ động nhằm ứng phó với các tình huống xung đột tiềm tàng. Đây được xem là hệ quả tất yếu của sự thay đổi môi trường an ninh sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh.

NATO khuyến nghị các nước Bắc Âu và Baltic tăng cường năng lực tác chiến thông tin

Trung tâm Truyền thông Chiến lược của NATO vừa công bố báo cáo đề xuất các quốc gia khu vực Bắc Âu và Baltic phối hợp xây dựng năng lực tác chiến thông tin chủ động nhằm ứng phó với các tình huống xung đột tiềm tàng. Đây được xem là hệ quả tất yếu của sự thay đổi môi trường an ninh sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh.

NATO khuyến nghị các nước Bắc Âu và Baltic tăng cường năng lực tác chiến thông tin

Trụ sở của Liên minh NATO ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, sự gia tăng các vụ việc liên quan đến hạ tầng dưới biển thời gian gần đây và các cuộc tấn công mạng trong khu vực đã khiến khu vực này trở thành tiền đồn trong cuộc đối đầu giữa phương Tây và Nga.

Theo nội dung báo cáo được hãng thông tấn TASS trích dẫn, các quốc gia bao gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Lithuania, Na Uy và Thụy Điển được khuyến nghị không chỉ dừng lại ở các phản ứng ngoại giao thông thường. Thay vào đó, nhóm quốc gia này cần phát triển khả năng thâm nhập vào “môi trường thông tin thù địch” để sẵn sàng ứng phó với các tình huống leo thang đột ngột.

Liên minh NATO khuyến nghị các nước này cần: Phát triển chung năng lực chiến tranh thông tin và phân định rõ trách nhiệm; Thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung; Đảm bảo các kế hoạch tác chiến phù hợp với quy trình và thủ tục chung của liên minh.

NATO khuyến nghị các nước Bắc Âu và Baltic tăng cường năng lực tác chiến thông tin

Các nhà lãnh đạo NATO cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm tại hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO ở Washington vào tháng 7 năm 2024. REUTERS

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa NATO và Nga tiếp tục căng thẳng. NATO hiện coi Nga là “mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất”, đồng thời không loại trừ khả năng xảy ra xung đột vũ trang.

Ở chiều ngược lại, phía Nga bác bỏ các cáo buộc này. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố những cảnh báo về việc Nga tấn công châu Âu là không có cơ sở, đồng thời cho rằng các chính trị gia phương Tây đang tạo ra tâm lý lo ngại về một cuộc đối đầu không tất yếu.

Nhật Lệ

Nguồn: Tass

Từ khóa:

#Hãng thông tấn TASS #Nato #Tác chiến #Năng lực #thông tin #Tổng thống vladimir putin #Phần lan #Truyền thông

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel bí mật thăm Mỹ

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel bí mật thăm Mỹ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Một phái đoàn quân sự cấp cao của Israel do Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir dẫn đầu đã có chuyến thăm bí mật tới Washington vào cuối tuần qua trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến chương trình hạt nhân...
Mexico sẽ vận chuyển vật tư viện trợ nhân đạo tới Cuba

Mexico sẽ vận chuyển vật tư viện trợ nhân đạo tới Cuba

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum mới đây cho biết chính phủ Mexico dự kiến trong vài ngày tới sẽ vận chuyển một lô vật tư viện trợ nhân đạo tới Cuba, bao gồm thực phẩm và các nhu yếu phẩm sinh hoạt khác. Những phát ngôn của bà Sheinbaum được đưa...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh