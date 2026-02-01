NATO khuyến nghị các nước Bắc Âu và Baltic tăng cường năng lực tác chiến thông tin

Trung tâm Truyền thông Chiến lược của NATO vừa công bố báo cáo đề xuất các quốc gia khu vực Bắc Âu và Baltic phối hợp xây dựng năng lực tác chiến thông tin chủ động nhằm ứng phó với các tình huống xung đột tiềm tàng. Đây được xem là hệ quả tất yếu của sự thay đổi môi trường an ninh sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh.

Trụ sở của Liên minh NATO ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, sự gia tăng các vụ việc liên quan đến hạ tầng dưới biển thời gian gần đây và các cuộc tấn công mạng trong khu vực đã khiến khu vực này trở thành tiền đồn trong cuộc đối đầu giữa phương Tây và Nga.

Theo nội dung báo cáo được hãng thông tấn TASS trích dẫn, các quốc gia bao gồm Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Lithuania, Na Uy và Thụy Điển được khuyến nghị không chỉ dừng lại ở các phản ứng ngoại giao thông thường. Thay vào đó, nhóm quốc gia này cần phát triển khả năng thâm nhập vào “môi trường thông tin thù địch” để sẵn sàng ứng phó với các tình huống leo thang đột ngột.

Liên minh NATO khuyến nghị các nước này cần: Phát triển chung năng lực chiến tranh thông tin và phân định rõ trách nhiệm; Thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung; Đảm bảo các kế hoạch tác chiến phù hợp với quy trình và thủ tục chung của liên minh.

Các nhà lãnh đạo NATO cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm tại hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO ở Washington vào tháng 7 năm 2024. REUTERS

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa NATO và Nga tiếp tục căng thẳng. NATO hiện coi Nga là “mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất”, đồng thời không loại trừ khả năng xảy ra xung đột vũ trang.

Ở chiều ngược lại, phía Nga bác bỏ các cáo buộc này. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố những cảnh báo về việc Nga tấn công châu Âu là không có cơ sở, đồng thời cho rằng các chính trị gia phương Tây đang tạo ra tâm lý lo ngại về một cuộc đối đầu không tất yếu.

Nhật Lệ

Nguồn: Tass