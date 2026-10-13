NATO sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ thành viên

Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, tướng Alexus G. Grynkewich cảnh báo liên minh sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ các nước thành viên, đồng thời khẳng định NATO có đủ năng lực ngăn chặn và đẩy lùi các hành động quân sự nhằm vào liên minh.

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw ngày 12/10, Tướng Không quân Mỹ Alexus G. Grynkewich nhấn mạnh NATO sẽ không chỉ nhằm vào các lực lượng trực tiếp tiến hành cuộc tấn công mà còn nhắm tới những hệ thống hỗ trợ, duy trì hoạt động và chỉ huy các lực lượng này. Ông khẳng định mọi cuộc tấn công nhằm vào một quốc gia thành viên NATO đều sẽ bị ngăn chặn và không thể đạt được mục tiêu.

Theo ông Grynkewich, nếu có bên tiến hành cuộc tấn công nhằm vào NATO, liên minh sẽ đáp trả bằng biện pháp quân sự cần thiết để chặn đứng hành động đó và ngăn đối phương đạt được các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, ông cho rằng xung đột không phải là nguy cơ sắp xảy ra hay điều tất yếu, đồng thời khẳng định NATO sẽ tiếp tục nỗ lực ngăn chặn nguy cơ đối đầu trực tiếp.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây gia tăng. Một số chính phủ châu Âu cáo buộc Moscow liên quan đến các hoạt động phá hoại, tấn công mạng và xâm nhập trái phép. Theo ông Grynkewich, những thông tin về các vụ việc này đã làm gia tăng tâm lý lo ngại trong người dân tại các nước thành viên NATO.

Tư lệnh NATO cũng kêu gọi các chính phủ châu Âu công khai xác định những đối tượng chịu trách nhiệm khi có đủ căn cứ quy kết các vụ tấn công, đồng thời tiếp tục duy trì sự hỗ trợ dành cho Ukraine. Ông nhận định Nga đang tìm cách thử thách sự đoàn kết và quyết tâm của NATO, trong khi việc làm suy giảm sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kyiv vẫn là một trong những mục tiêu quan trọng của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Về phía Nga, Moscow nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của phương Tây liên quan đến những hoạt động phá hoại, cho rằng các cáo buộc này chưa được chứng minh. Điện Kremlin cũng phủ nhận việc Nga có kế hoạch tấn công các nước thành viên NATO. Nga đồng thời cảnh báo về những điều mà nước này coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, trong đó có nguy cơ vùng lãnh thổ Kaliningrad bị cô lập. Moscow từng đưa ra cảnh báo về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong kịch bản này.

Thanh Hằng