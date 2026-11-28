Israel: Ông Gadi Eisenkot nỗ lực thành lập chính phủ mới, đảng Likud tuyên bố sẵn sàng đàm phán

Chủ tịch đảng Yashar Gadi Eisenkot đang đẩy mạnh đàm phán nhằm thành lập chính phủ liên minh tại Israel trước thời hạn ngày 6/12, trong khi đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cáo buộc ông tìm cách xây dựng một chính phủ cánh tả và khẳng định vẫn sẵn sàng thảo luận về khả năng thành lập chính phủ đoàn kết.

Theo báo The Times of Israel, ngày 27/11, ông Eisenkot cho biết sẽ nỗ lực thành lập chính phủ trong 8 ngày còn lại của nhiệm vụ do Tổng thống Isaac Herzog giao. Đến nay, đảng Yashar của ông đã đạt thỏa thuận liên minh với đảng Yisrael Beytenu của ông Avigdor Liberman và đảng Dân chủ do ông Yair Golan lãnh đạo. Ba đảng hiện có tổng cộng 36 ghế trong Quốc hội Israel gồm 120 thành viên.

Nếu có thêm liên minh B'Yachad của cựu Thủ tướng Naftali Bennett, khối của ông Eisenkot sẽ có 48 ghế, vẫn thấp hơn mức 61 ghế cần thiết để chiếm đa số. Vì vậy, ông có thể phải tìm kiếm sự ủng hộ từ các đảng đại diện cho cộng đồng Arab hoặc các đảng Do Thái giáo siêu chính thống. Một phương án khác là thành lập chính phủ đoàn kết với đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu.

Ông Eisenkot cho biết sẵn sàng thỏa hiệp để đạt được thỏa thuận với Likud, song cáo buộc đảng này chưa thể hiện thiện chí đàm phán thực chất. Theo ông, hai bên mới tổ chức 5 cuộc gặp trong hai tuần qua, trong khi Likud không đồng ý tăng tần suất trao đổi. Ông cũng cho rằng các bên còn bất đồng về việc thành lập ủy ban điều tra cấp nhà nước đối với những thất bại liên quan đến vụ tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, thành phần chính phủ và nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ quốc gia đối với công dân.

Đáp lại, Likud cáo buộc ông Eisenkot đã đạt thỏa thuận xây dựng một “chính phủ cánh tả nguy hiểm” và phân chia các vị trí trong nội các khi vẫn duy trì đàm phán về chính phủ đoàn kết. Tuy nhiên, đảng này sau đó tuyên bố vẫn sẵn sàng hợp tác với ông Eisenkot để thành lập một chính phủ đoàn kết, trong bối cảnh Israel đang đối mặt với nhiều thách thức.

Nếu ông Eisenkot không thành công, Tổng thống Herzog có thể giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho một nghị sĩ khác. Trong trường hợp các nỗ lực tiếp theo đều thất bại, Israel có thể phải tiến hành bầu cử mới.

Thu Uyên