Biển Đen trước tín hiệu mới: Ukraine đề xuất ngừng bắn, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận khôi phục vận chuyển ngũ cốc

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết nước này đã chuyển đề xuất ngừng bắn tại Biển Đen nhằm bảo đảm tuyến vận chuyển lương thực ra thị trường thế giới và đang chờ phản hồi từ phía Nga, trong khi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận đã thảo luận về hậu cần và an ninh nhằm nối lại tuyến vận chuyển ngũ cốc qua khu vực này.

Phát biểu tại thủ đô Kiev ngày 27/11, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết nước này đã chuyển đề xuất ngừng bắn tại Biển Đen nhằm khôi phục tự do hàng hải và bảo đảm hoạt động xuất khẩu lương thực ra thị trường thế giới. Theo ông Sybiha, toàn bộ đề xuất đã được chuyển tới phía Nga và Kiev đang chờ đợi phản hồi, đồng thời đánh giá cao vai trò trung gian, hạ nhiệt căng thẳng của Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Ai Cập.

Về phạm vi thỏa thuận, Ngoại trưởng Ukraine cho biết phía Nga từng đề xuất đưa hoạt động vận tải và các đòn tập kích nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ vào khuôn khổ ngừng bắn, song Kiev cho rằng nội dung này nên thuộc về một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng rộng lớn hơn. Ông Sybiha cũng nhận định Moskva đang đưa ra những yêu cầu khó thực hiện đối với đề xuất từ phía Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày 27/11, phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh doanh Nga - Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak xác nhận Moskva và Ankara đã trao đổi trực tiếp về khả năng nối lại hoạt động vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen.

Ông Novak nói: “Chúng tôi chắc chắn đã thảo luận về vấn đề này. Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm và chúng tôi cũng vậy. Hai bên đã trao đổi về các vấn đề hậu cần và an ninh. Tất cả những nội dung này đều nằm trong chương trình nghị sự",

Phó Thủ tướng Nga đồng thời nhấn mạnh hợp tác nông nghiệp song phương đang duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại nông sản Nga - Thổ Nhĩ Kỳ tăng 12%, trong đó xuất khẩu nông sản của Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng 17%. Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn là quốc gia nhập khẩu ngũ cốc lớn nhất của Nga.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh tuyến hàng hải Biển Đen vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro kể từ khi thỏa thuận ngũ cốc do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian chấm dứt vào tháng 7/2023, buộc các bên tìm kiếm những cơ chế bảo đảm an toàn vận tải thay thế.

Nhật Lệ