NATO liên tục tập trận gần khu vực Kaliningrad của Nga

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lại vừa tiến hành một cuộc diễn tập không quân tại vùng Đông Bắc Ba Lan, gần vùng Kaliningrad của Nga, với sự tham gia của khoảng 25 đến 50 máy bay, trong đó có máy bay chiến đấu, máy bay tiếp dầu và máy bay tác chiến điện tử của Mỹ.

Máy bay chỉ huy cảnh báo sớm và kiểm soát trên không E-3A Sentry của NATO. Nguồn ảnh: NATO.

Theo Bộ Chỉ huy Tác chiến Ba Lan, đây là hoạt động đã được lên kế hoạch và không liên quan đến hoạt động của không quân Nga. Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng đồng minh và thực hành các kịch bản tác chiến không quân chung.

Tham gia hoạt động có máy bay chiến đấu của Mỹ và Na Uy, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3A Sentry của NATO, máy bay tiếp dầu trên không và máy bay tác chiến điện tử EA-37B của Mỹ. Việc huy động nhiều loại máy bay với các chức năng khác nhau nhằm tăng cường khả năng phối hợp trong giám sát, chỉ huy, tác chiến điện tử và hỗ trợ trên không.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh NATO tiếp tục củng cố năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông, đặc biệt ở khu vực Baltic và Đông Bắc Ba Lan. Kaliningrad là vùng lãnh thổ của Nga nằm giữa Ba Lan và Litva, có vị trí chiến lược tại khu vực Baltic.

Đáng chú ý, NATO thời gian qua cũng tăng cường các hoạt động huấn luyện tại eo biển Suwałki, hành lang lãnh thổ nối Ba Lan với Litva và nằm giữa Kaliningrad với Belarus. Đây được xem là khu vực có ý nghĩa chiến lược đối với khả năng kết nối trên bộ giữa các nước Baltic và các thành viên NATO khác.

Hồi tháng 5, các lực lượng đồng minh đã tiến hành cuộc tập trận Amber Shock 26 tại khu vực eo biển Suwałki, nhằm nâng cao khả năng phối hợp và sẵn sàng ứng phó của NATO tại sườn phía Đông.

Hoạt động lần này tiếp tục cho thấy NATO chú trọng nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng không quân đồng minh, với sự tham gia của nhiều loại máy bay thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, cảnh báo sớm, tiếp dầu và tác chiến điện tử.

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Minh Phương

Nguồn: AA, TVP World.