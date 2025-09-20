NATO điều động máy bay chiến đấu sau các cuộc tấn công lớn của Nga

Máy bay chiến đấu của Ba Lan và NATO đã cất cánh khẩn cấp trong cuộc không kích của Nga vào miền Tây Ukraine, một ngày sau khi Estonia, thành viên liên minh, cáo buộc Moscow vi phạm không phận của mình.

Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Ba Lan. Ảnh: Getty Images/Newsweek.

Hành động của Ba Lan diễn ra sau khi căng thẳng giữa Moscow và NATO leo thang khi Estonia cho biết 3 máy bay MiG của Nga đã xâm phạm không phận nước này.

Điều 4 trong hiến chương NATO đã được viện dẫn hai lần trong tháng này và động thái điều động máy bay mới nhất của Ba Lan sẽ làm gia tăng mối lo ngại về mối đe dọa mà Moscow gây ra cho sườn phía đông của liên minh.

Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết máy bay chiến đấu đã được triển khai, trong khi hệ thống phòng không mặt đất và radar được đặt ở trạng thái “sẵn sàng tối đa”.

NATO đang trong tình trạng báo động cao sau khi Estonia viện dẫn Điều 4 trong hiến chương để đàm phán với các thành viên sau hành động của Nga mà một chuyên gia cho biết là “bài kiểm tra căng thẳng” của Moscow đối với liên minh.

Quân đội Warsaw cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc tấn công tầm xa của Nga vào Ukraine, máy bay Ba Lan và đồng minh đã được triển khai trên không phận Ba Lan.

Bài đăng trên X của lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát định vị vô tuyến “đã đạt đến trạng thái sẵn sàng tối đa”.

Quân đội Ba Lan cho biết các biện pháp này nhằm đảm bảo an toàn tại các khu vực giáp ranh với vùng bị đe dọa và đang theo dõi tình hình hiện tại với lực lượng sẵn sàng ứng phó ngay lập tức.

Trong bài đăng sau đó trên X, lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết các hoạt động của họ đã kết thúc và các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar đã trở lại hoạt động bình thường.

Động thái này diễn ra sau khi Estonia yêu cầu tham vấn với các thành viên NATO khác theo Điều 4 sau khi 3 máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga xâm phạm bầu trời quốc gia Baltic này trên Vịnh Phần Lan trong 12 phút.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay của họ chưa bao giờ xâm phạm không phận Estonia và 3 máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã hoàn thành chuyến bay theo lịch trình từ Karelia đến một sân bay ở Vùng Kaliningrad “tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về không phận quốc tế”.

TD (theo Newsweek)