EU lên án các vụ tấn công tàu hàng ở Biển Đen

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cảnh báo tình hình tại Biển Đen ngày càng đáng lo ngại sau khi hai tàu thương mại bị UAV tấn công trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria, chỉ một ngày sau vụ một tàu chở ngũ cốc của Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh chìm ngoài khơi Romania.

Ngày 6/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen lên án các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đen, gọi đây là những hành động “không thể chấp nhận được”, đồng thời bày tỏ quan ngại về nguy cơ gia tăng đối với hoạt động hàng hải dân sự trong khu vực.

Trên mạng xã hội, bà von der Leyen nhận định tình hình tại Biển Đen “ngày càng đáng lo ngại”, khi các tàu thương mại và thủy thủ đoàn dân sự trở thành mục tiêu tấn công, đồng thời đã có người thiệt mạng trên biển. Bà cho biết các tình tiết cụ thể của vụ việc mới nhất vẫn đang được xác minh và khẳng định Liên minh châu Âu (EU) hoàn toàn đoàn kết với các quốc gia thành viên ở sườn phía Đông.

Phản ứng của bà von der Leyen được đưa ra sau khi Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev xác nhận hai tàu thương mại bị UAV tấn công trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này, cách thị trấn Byala khoảng 70 hải lý (khoảng 130 km) về phía Đông.

Theo giới chức Bulgaria, một tàu chở hàng mang cờ Togo bị hư hại nghiêm trọng và chìm, trong khi tàu còn lại mang cờ Palau bốc cháy. Toàn bộ 18 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu thứ hai đã được giải cứu, trong đó có 2 người bị thương nặng. Thủy thủ đoàn của tàu bị chìm vẫn chưa được xác định đầy đủ và hoạt động tìm kiếm, cứu nạn đang được tiến hành.

Ông Radev lên án vụ tấn công là hành động “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và luật hàng hải”, đồng thời cảnh báo những sự cố như vậy có thể làm gia tăng chi phí bảo hiểm và gây rủi ro lớn đối với các tàu dân sự hoạt động trên Biển Đen. Chính phủ Bulgaria cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn để đánh giá tình hình an ninh hàng hải.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi một tàu chở ngũ cốc thuộc sở hữu Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công và chìm trong vùng đặc quyền kinh tế của Romania. Các vụ việc liên tiếp đang làm gia tăng lo ngại về an toàn hàng hải ở phía Tây Biển Đen, tuyến vận tải quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Reuters nhận định những sự cố mới nhất làm gia tăng nguy cơ đối với hoạt động vận tải thương mại và có thể tác động tới chi phí vận chuyển, bảo hiểm hàng hải trong khu vực.

Vân Bình