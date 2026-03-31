Nâng cao nhận thức chính trị và hiểu biết pháp luật cho công nhân

Ngày 31/3, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Ban Bí thư và nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo công đoàn năm 2026. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa Trịnh Thị Hoa, Bộ phận Tuyên giáo - Nữ công và Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, LĐLĐ tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban công tác công đoàn chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã quán triệt, triển khai chuyên đề 1, gồm: Chỉ thị số 58-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới”; Kế hoạch số 78/KH-TLĐ ngày 24/3/2026 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tuyên truyền Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương quán triệt triển khai chuyên đề 2, gồm: Nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo công đoàn từ nay đến cuối năm 2026; Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân, viên chức, lao động.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và pháp luật cho công nhân lao động có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là nền tảng giúp công nhân hình thành tác phong, kỷ luật lao động trong thời đại công nghiệp, đồng thời nâng cao nhận thức chính trị và hiểu biết pháp luật, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu kỹ các nội dung của Chỉ thị số 58-CT/TW, xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó tổ chức công đoàn giữ vai trò nòng cốt.

Đồng thời phát huy sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền; tạo điều kiện về thời gian, địa điểm, nguồn lực để triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Thanh Huê