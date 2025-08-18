Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Sáng 18/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững cho cán bộ các xã miền núi.

Toàn cảnh lớp tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có 190 đại biểu là lãnh đạo, công chức văn hóa - xã hội UBND xã; trưởng thôn, bản, cộng tác viên giảm nghèo và người có uy tín ở 38 xã thuộc khu vực miền núi của tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vương Thị Hải Yến phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Giảm nghèo bền vững luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống Nhân dân. Đặc biệt, với các xã khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa - nơi còn nhiều khó khăn về kinh tế, cơ sở hạ tầng và điều kiện sinh hoạt, công tác giảm nghèo bền vững càng có ý nghĩa thiết thực và lâu dài.

Do đó, các sở, ban, ngành của tỉnh luôn chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực thi nhiệm vụ giảm nghèo cho cán bộ, người có uy tín ở khu vực miền núi. Từ đó, góp phần tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, chính sách mới nhất của Trung ương và của tỉnh tới người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo nhằm vận dụng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày (18 và 19/8), các đại đại biểu được giới thiệu, tiếp cận các văn bản chỉ đạo mới nhất của Trung ương và tỉnh; hướng dẫn kỹ năng điều hành, quản lý, tuyên truyền, rà soát hộ nghèo, giám sát, đánh giá và vận động quần chúng; kinh nghiệm xây dựng, quản lý mô hình giảm nghèo hiệu quả tại các địa phương trong cả nước và gợi mở các giải pháp phù hợp với điều kiện tại Thanh Hóa.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên được trao đổi, chia sẻ khó khăn, thảo luận và đề xuất giải pháp thực tiễn để áp dụng ngay tại địa phương, góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân miền núi.

Lê Hoà