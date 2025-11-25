Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác truyền thông

Sáng 25/11, tại tỉnh Thanh Hóa, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Khoa học và Công nghệ khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác truyền thông.

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Trần Anh Tú truyền đạt chuyên đề tại lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên là lãnh đạo, cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí; đại diện các sở, ngành, cơ quan quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu và học viên tham gia lớp tập huấn.

Chương trình tập huấn gồm 5 chuyên đề: Một số vấn đề cơ bản về công tác thông tin truyền thông; phát triển tư duy đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý và hoạt động báo chí; quản lý và điều hành hoạt động báo chí trong môi trường công nghệ số; kỹ năng giao tiếp, giải quyết tình huống trong lãnh đạo, quản lý và hoạt động báo chí; xây dựng văn hóa báo chí trong lãnh đạo, quản lý và hoạt động báo chí.

Các chuyên đề do các chuyên gia lĩnh vực báo chí, truyền thông trực tiếp truyền đạt. Qua đó trang bị kiến thức, nâng cao năng lực cơ bản về tầm nhìn, chiến lược, tư duy đổi mới sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cán bộ quản lý nhà nước về báo chí, thông tin và truyền thông.

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 29/11.

Hoài Anh