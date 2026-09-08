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Nâng cao kỹ năng số cho cán bộ tiêu biểu trong lao động và sản xuất

Hương Quỳnh
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn “Bình dân học vụ số” với chủ đề “Công nghệ số và ứng dụng số” cho 150 cán bộ, hội viên xuất sắc và tiêu biểu trong lao động và sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao kỹ năng số cho cán bộ tiêu biểu trong lao động và sản xuất

Sáng 8/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn “Bình dân học vụ số” với chủ đề “Công nghệ số và ứng dụng số” cho 150 cán bộ, hội viên xuất sắc và tiêu biểu trong lao động và sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao kỹ năng số cho cán bộ tiêu biểu trong lao động và sản xuất

Cán bộ, hội viên xuất sắc và tiêu biểu trong lao động và sản xuất trên địa bàn tỉnh được tập huấn nâng cao kỹ năng số.

Trong thời gian 2 ngày, 8 và 9/9, các đại biểu được trang bị những kiến thức, kỹ năng số thiết yếu, gắn với nhu cầu thực tiễn trong lao động, sản xuất và kinh doanh.

Nội dung tập huấn tập trung vào tổng quan về chuyển đổi số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; sử dụng thiết bị thông minh, phần mềm và các nền tảng số thiết yếu.

Các giảng viên cũng hướng dẫn đại biểu cách khai thác thông tin, dữ liệu số để ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh; giao tiếp, hợp tác, sáng tạo nội dung số và quảng bá sản phẩm trên môi trường số. Đồng thời, các nội dung về an toàn thông tin, thanh toán số và giải quyết vấn đề bằng công nghệ số được giới thiệu, hướng dẫn cụ thể.

Nâng cao kỹ năng số cho cán bộ tiêu biểu trong lao động và sản xuất

Chuyên gia hướng dẫn cách sử dụng thiết bị thông minh, phần mềm và các nền tảng số thiết yếu.

Thông qua chương trình, cán bộ, hội viên có thêm kiến thức, kỹ năng để chủ động ứng dụng công nghệ số vào công việc, sản xuất, kinh doanh.

Hương Quỳnh

Từ khóa:

#Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa #Cán bộ #Kỹ năng #Ứng dụng #tiêu biểu #công nghệ số #Thiết bị thông minh #Kinh doanh #Kiến thức #Chuyển đổi số

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