“Tổ phụ nữ chuyển đổi số cộng đồng” - đưa công nghệ đến từng nhà

Với mục tiêu xuyên suốt là phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ thời đại mới để chung sức xây dựng Hạc Thành trở thành phường thông minh, kiểu mẫu, Hội LHPN phường luôn xác định chuyển đổi số (CĐS) là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

"Tổ phụ nữ chuyển đổi số cộng đồng” chi hội phụ nữ tổ dân phố Phú Thọ hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng số tại nhà văn hóa.

Cuối năm 2025, Hội LHPN phường Hạc Thành đã ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ CĐS cộng đồng” tại 11 chi hội với 132 thành viên tham gia, nhằm giúp người dân trong tổ dân phố được hỗ trợ công nghệ, nhất là người cao tuổi, lao động tự do, hội viên phụ nữ... Đây là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò cầu nối giữa chính quyền với người dân trong quá trình thực hiện CĐS tại cơ sở.

Triển khai mô hình, Hội LHPN phường đã phối hợp với UBND, Công an phường, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành lập các tổ công tác đến từng hộ gia đình, các chợ, cơ sở kinh doanh, dịch vụ... hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tạo tài khoản định danh điện tử và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Đến nay, các tổ đã hướng dẫn hơn 1.500 hội viên, phụ nữ truy cập cổng thông tin điện tử của tỉnh và địa phương; hỗ trợ hơn 1.400 cán bộ, hội viên và Nhân dân đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, thực hiện các thủ tục trực tuyến như đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, cấp thẻ BHYT, giải quyết chế độ bảo trợ xã hội và nhiều thủ tục hành chính khác.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của mô hình là thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Các tổ phụ nữ đã đến từng hộ kinh doanh, quầy hàng tại chợ để vận động tiểu thương sử dụng mã QR trong thanh toán; hướng dẫn bố trí mã QR tại vị trí thuận tiện để khách hàng dễ dàng thực hiện giao dịch điện tử. Nhờ đó, đến nay 100% tiểu thương tại các chợ trên địa bàn phường đã sử dụng mã QR để thanh toán, góp phần hình thành thói quen giao dịch văn minh, hiện đại trong cộng đồng dân cư.

Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số, các tổ còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số trong hội viên phụ nữ. Hiện có 254 hội viên tham gia bán hàng trên không gian mạng, trong đó 46 hội viên thường xuyên livestream giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Hội cũng tổ chức các lớp tập huấn về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho 55 hội viên, giúp chị em nâng cao kỹ năng kinh doanh trực tuyến, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và tăng thu nhập cho gia đình.

Bà Lê Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN phường Hạc Thành, cho biết: “Hiện nay, Hội LHPN phường Hạc Thành có 68 chi hội với hơn 14.500 hội viên. Số lượng chi hội và hội viên đông, công nghệ số đã giúp cho việc cập nhật thông tin của tổ chức hội và hội viên kịp thời, nhanh chóng. Giúp chị em gắn kết với nhau qua các phong trào cũng như học hỏi, giúp đỡ nhau làm kinh tế thông qua các kết nối mạng xã hội. Chị em nhận được các thông tin cần quan tâm rất kịp thời để định hình hướng đi có lợi trong phát triển kinh tế của bản thân, gia đình và các hoạt động xã hội”.

“Tổ phụ nữ chuyển đổi số cộng đồng” hướng dẫn các tiểu thương chợ Phú Thọ cài đặt, sử dụng mã QR để thanh toán.

Để đáp ứng yêu cầu CĐS, hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CĐS thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ. Nội dung về kỹ năng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, an toàn trên không gian mạng... được hội lồng ghép thường xuyên, thu hút hơn 4.800 lượt hội viên tham gia. Qua đó, giúp chị em từng bước thay đổi tư duy, chủ động tiếp cận và ứng dụng công nghệ trong cuộc sống hằng ngày; xây dựng và duy trì hiệu quả các trang facebook, nhóm zalo của hội và các chi hội, bảo đảm việc truyền tải thông tin, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ được thực hiện nhanh chóng, kịp thời. Đây cũng là kênh kết nối hiệu quả giữa tổ chức hội với hội viên trong thời đại số.

Khi mỗi phụ nữ đều làm chủ được công nghệ, khi thông tin và dịch vụ số thực sự đến được mọi nhà, thì mục tiêu xây dựng phường Hạc Thành thông minh, hiện đại, văn minh sẽ càng gần hơn. Vì thế, Hội LHPN phường Hạc Thành đang tập trung chỉ đạo duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các “Tổ phụ nữ CĐS cộng đồng”; đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, hội viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hội. Đồng thời, nhân rộng các mô hình, cách làm hay nhằm xây dựng đội ngũ phụ nữ tự tin làm chủ công nghệ, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn.

Bài và ảnh: Hà Lê