Nâng cao hiệu quả vận hành tại Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn vận hành an toàn, ổn định Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, phát huy vai trò nguồn điện chủ lực, góp phần bảo đảm cung ứng điện liên tục cho hệ thống điện quốc gia.

Để duy trì vận hành liên tục và hiệu quả các tổ máy, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác vận hành, tăng cường kiểm soát đồng bộ hệ thống lò hơi, tuabin, máy phát và các thiết bị phụ trợ nhằm bảo đảm độ tin cậy, hiệu quả kinh tế và yêu cầu môi trường.

Phòng điều khiển trung tâm – Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Tại Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1, công tác vận hành được Công ty triển khai theo hướng đồng bộ, chặt chẽ và liên tục. Trong đó, việc kiểm soát quá trình cháy tại lò hơi được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm duy trì trạng thái vận hành tối ưu của tổ máy. Đội ngũ vận hành thường xuyên theo dõi các thông số quan trọng như nhiệt độ, áp suất hơi chính và hơi tái nhiệt, áp suất buồng đốt, nhiệt độ khói thoát, hàm lượng O2, NOx, CO... để kịp thời điều chỉnh chế độ vận hành phù hợp, bảo đảm hiệu suất phát điện và hạn chế nguy cơ sự cố.

Bên cạnh đó, công tác điều chỉnh tỷ lệ gió, nhiên liệu luôn được kiểm soát chặt chẽ nhằm tránh việc cháy không hoàn toàn gây tăng CO và đóng xỉ lò; đồng thời giảm tổn thất nhiệt theo khói, nâng cao hiệu quả vận hành tổ máy.

Để bảo đảm vận hành đồng bộ giữa lò hơi - tuabin - máy phát, Công ty hiện áp dụng hệ thống điều khiển phân tán DCS cùng chế độ điều khiển phối hợp. Tại Phòng điều khiển trung tâm, toàn bộ thông số vận hành được giám sát liên tục 24/24 giờ.

Trong các giai đoạn thay đổi tải theo yêu cầu điều độ hệ thống điện, lực lượng vận hành chủ động phối hợp giữa các hệ thống nhằm giữ ổn định áp suất, nhiệt độ hơi và hạn chế phát sinh ứng suất nhiệt đối với thiết bị.

Nhân viên vận hành kiểm tra, giám sát vận hành thiết bị tại local

Song song với công tác điều khiển công nghệ, Công ty tăng cường giám sát thiết bị theo nhiều lớp kiểm tra. Nhân viên vận hành định kỳ ghi chép, phân tích thông số, theo dõi tín hiệu cảnh báo trên hệ thống DCS và trực tiếp kiểm tra hiện trường trong từng ca trực để kịp thời phát hiện các bất thường của thiết bị.

Tất cả các thiết bị trong Nhà máy ngoài việc được giám sát online, công tác đo kiểm độ rung, nhiệt độ, tiếng ồn cũng được thực hiện thường xuyên bằng các thiết bị chuyên dụng nhằm đối chứng với các thiết bị đo online, qua đó phát hiện sớm nguy cơ khiếm khuyết và tránh tác động nhầm gây gián đoạn sản xuất. Các bất thường phát sinh được cập nhật trên phần mềm quản lý, đồng thời phối hợp với lực lượng sửa chữa xử lý kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến vận hành tổ máy.

Nhằm nâng cao hiệu quả giám sát vận hành, Công ty còn triển khai mô hình trao đổi thông tin trực tuyến giữa các bộ phận. Các thông số vận hành, tình trạng thiết bị và các hiện tượng bất thường được cập nhật thường xuyên, giúp công tác chỉ đạo, xử lý và phối hợp được nhanh chóng, hiệu quả.

Không chỉ chú trọng vận hành an toàn và ổn định, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn còn đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ môi trường. Các hệ thống xử lý phát thải như lọc bụi tĩnh điện ESP, khử lưu huỳnh FGD và xử lý nước thải được vận hành liên tục nhằm bảo đảm các chỉ tiêu môi trường luôn nằm trong giới hạn cho phép. Đội ngũ vận hành thường xuyên theo dõi các thông số môi trường online để kịp thời điều chỉnh chế độ vận hành phù hợp.

Bên cạnh đó, Công ty định kỳ tổ chức diễn tập xử lý sự cố với nhiều tình huống khác nhau nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống và bản lĩnh nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên.

Với yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả kinh tế, độ tin cậy và môi trường, công tác vận hành tại Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 tiếp tục được Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn nâng cao theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và an toàn. Sự chủ động, trách nhiệm và tinh thần phối hợp của đội ngũ vận hành đang góp phần giữ vững dòng điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của ngành điện Việt Nam.

Phạm Đức Huyện (Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn - QT )