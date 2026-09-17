Nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Sáng 17/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Thanh Hóa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức, Viện Nông nghiệp Thanh Hoá tổ chức Diễn đàn Khoa học: “Bảo hộ thương hiệu OCOP, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Toàn cảnh iễn đàn.

Các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ quản lý đã gửi tới ban tổ chức 24 bài tham luận, tập trung vào hai nhóm nội dung có mối quan hệ chặt chẽ là bảo hộ sản phẩm OCOP, khai thác tài sản trí tuệ và thúc đẩy ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Từ thực tiễn xây dựng sản phẩm OCOP và ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, các đại biểu tập trung trao đổi, nhận diện những khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm, sức cạnh tranh của nông sản Thanh Hóa.

Các giải pháp đưa ra tại diễn đàn tập trung vào các nội dung: Chú trọng xây dựng chiến lược phát triển tài sản trí tuệ gắn với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và những sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu; nâng cao hiệu quả hỗ trợ phát triển thương hiệu; tăng cường kết nối sáng chế, giải pháp kỹ thuật, từng bước hỗ trợ hoàn thiện, chuyển giao và thương mại hóa các sáng chế có tiềm năng.

Cùng với đó, phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thực chất; thúc đẩy nông nghiệp số; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về sở hữu trí tuệ, quản trị thương hiệu, công nghệ cao và chuyển đổi số; đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ trí thức và các tổ chức khoa học, công nghệ trong tư vấn, phản biện, kết nối chuyên gia với địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã.

Đại biểu trình bày tham luận tại diễn đàn.

Những kiến nghị, đề xuất tại diễn đàn sẽ là nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Qua đó, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, năng suất lao động, chất lượng hàng hóa, thu nhập của người dân và sức cạnh tranh của nông nghiệp Thanh Hóa; từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng cho phát triển nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Cẩm Tú