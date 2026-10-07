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Xã Định Tân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Tuần lễ học tập suốt đời

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7/10, UBND xã Định Tân tổ chức phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số (CĐS) quốc gia; khai giảng Trung tâm Học tập cộng đồng và phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, năm 2026”.

Xã Định Tân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Tuần lễ học tập suốt đời

Sáng 7/10, UBND xã Định Tân tổ chức phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số (CĐS) quốc gia; khai giảng Trung tâm Học tập cộng đồng và phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, năm 2026”.

Xã Định Tân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Tuần lễ học tập suốt đời

Lãnh đạo xã Định Tân cùng các tổ chức, lực lượng hưởng ứng lễ phát động.

Với chủ đề CĐS năm 2026 là: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, tại lễ phát động, lãnh đạo UBND xã Định Tân kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức luôn đi đầu trong ứng dụng công nghệ số; mỗi người dân hãy trở thành một công dân số trong học tập, lao động, sản xuất.

Các hoạt động hưởng ứng được thực hiện với tinh thần đổi mới, sáng tạo, hiện đại, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đồng thời tạo ra những kết quả thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng chính quyền số, công dân số và xã hội số.

Hưởng ứng ngày CĐS quốc gia, xã Định Tân đã khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng và phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026” nhằm khuyến khích cán bộ, hội viên và Nhân dân tích cực học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng để thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hưởng ứng lễ phát động, đại diện Trường THCS Định Tân đã cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm học 2026-2027, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

Xã Định Tân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Tuần lễ học tập suốt đời

Ngay sau phát động, các lực lượng đã về các thôn hướng dẫn người dân thực hiện cài đặt, sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số.

Lê Hà

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