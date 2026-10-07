Chi tiết các bước tham gia thi “Tìm hiểu pháp luật, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin trong thời đại số”

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin trong thời đại số” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026 được tổ chức từ 00 giờ 00 phút ngày 6/10/2026 đến 23 giờ 59 phút ngày 25/10/2026. Ban Tổ chức hướng dẫn chi tiết cách thức tham gia dự thi như sau:

BƯỚC 1: TRUY CẬP VÀO HỆ THỐNG CUỘC THI

Cách 1. Thí sinh dự thi truy cập Trang Thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thanh Hóa tại địa chỉ https://pbgdpl.thanhhoa.gov.vn, lựa chọn banner “Tìm hiểu pháp luật, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin trong thời đại số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026” để truy cập Hệ thống Cuộc thi.

Cách 2. Thí sinh truy cập trực tiếp vào Hệ thống Cuộc thi tại địa chỉ sau:

https://timhieuphapluat.itest.com.vn

Giao diện trang nhất của Hệ thống Cuộc thi như sau:

BƯỚC 2: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DỰ THI VÀ ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

Đăng ký

Nếu chưa có tài khoản trong hệ thống, thí sinh cần đăng ký tài khoản. Từ giao diện trang nhất của Hệ thống Cuộc thi, thí sinh kích chọn “Đăng ký tài khoản thí sinh” để vào trang đăng ký có giao diện như sau:

Thí sinh điền đầy đủ, trung thực tất cả các thông tin được yêu cầu, nhập mã bảo mật rồi bấm nút “Chấp nhận” để hoàn thành đăng ký. Lưu ý, thí sinh dùng địa chỉ email làm tên đăng nhập nhưng đặt mật khẩu (đăng nhập Hệ thống Cuộc thi) khác với mật khẩu email để tránh lộ lọt mật khẩu email.

Đăng nhập

Thí sinh chỉ đăng ký tài khoản một lần duy nhất. Khi đã đăng ký tài khoản, thí sinh không đăng ký lại mà thực hiện đăng nhập với tài khoản đã đăng ký. Trên giao diện trang nhất, thí sinh nhập tên đăng nhập, mật khẩu và mã bảo mật rồi bấm nút “Đăng nhập” để đăng nhập vào hệ thống.

BƯỚC 3: LÀM BÀI THI

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, thí sinh thấy tên cuộc thi, kích vào tên cuộc thi, rồi kích vào “Bài thi chính thức (hình thức trắc nghiệm)” để mở bài thi.

Hệ thống yêu cầu thí sinh vào chế độ toàn màn hình (fullscreen). Thí sinh bấm nút “VÀO CHẾ ĐỘ FULLSCREEN” để tiếp tục.

Thông tin bài thi được hiển thị như sau:

Khi đã sẵn sàng, thí sinh bấm vào nút “Bắt đầu làm bài”.

Giao diện làm bài thi được chia làm ba vùng:

Vùng trên bên trái hiển thị tên bài thi đang được thực hiện. Thời gian làm bài thi cũng được hiển thị trong vùng này.

Vùng dưới bên trái (vùng chính) hiển thị các câu hỏi để thí sinh trả lời.

Vùng bên phải hiển thị tổng hợp các phương án trả lời của thí. Thí sinh có thể nhấp chuột vào số hiệu từng câu ở vùng bên phải hoặc ở vùng phía trên để chuyển đến câu đó.

Để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn, thí sinh kích chuột vào nút radio của phương án mà thí sinh cho là đúng. Phương án được lựa chọn sẽ được ghi nhận tại vùng hiển thị bên phải. Nếu thí sinh muốn thay đổi phương án lựa chọn thì kích chuột vào phương án khác trong cùng câu hỏi, phần mềm sẽ ghi nhận phương án mới và xóa ghi nhận phương án cũ.

Tại vùng hiển thị bên phải, thí sinh có thể theo dõi các câu hỏi đã được trả lời. Thí sinh có thể kích chuột vào số thứ tự của câu hỏi để chuyển nhanh đến câu hỏi trong vùng hiển thị câu hỏi.

Sau 20 câu hỏi trắc nghiệm là câu hỏi dự đoán số người tham dự. Thí sinh nhập số dự đoán vào ô nhập của câu này.

Khi hết thời gian làm bài, phần mềm sẽ tự động thu bài của thí sinh. Nếu thí sinh hoàn thành bài thi trước thời gian cho phép và muốn nộp bài trước, hãy bấm nút <Nộp bài>.

Sau khi nộp bài hoặc hết thời gian và thu bài, bài thi của thí sinh sẽ được chấm tự động và thí sinh nhận được thông báo điểm tương tự như sau:

BƯỚC 4: NỘP BÀI THI LAN TỎA (KHÔNG BẮT BUỘC)

Sau khi đã làm xong bài thi trắc nghiệm, nếu quay lại trang nhất hoặc đăng nhập lại, thí sinh sẽ thấy tên cuộc thi. Khi kích vào tên cuộc thi, thí sinh thấy mục “Nộp sản phẩm lan tỏa cuộc thi (KHÔNG BẮT BUỘC)”. Thí sinh kích vào mục này để nộp sản phẩm.

Lưu ý: Thí sinh không nhất thiết phải nộp sản phẩm ngay sau khi làm xong bài thi trắc nghiệm. Mục nộp sản phẩm sẽ được mở trong suốt thời gian cuộc thi. Sau khi làm xong bài thi trắc nghiệm, thí sinh có thể thoát ra, đóng trình duyệt và có thể đăng nhập để nộp sản phẩm vào ngày/buổi sau cũng được.

Khi đã vào mục Nộp sản phẩm lan tỏa cuộc thi, thí sinh chọn nút “Thêm tệp” để upload tệp sản phẩm lên hệ thống cuộc thi.

Lưu ý: Nếu có nhiều tệp, thí sinh cần nén tất cả các tệp thành một tệp nén (.zip) rồi upload tệp nén. Trường hợp, sản phẩm online thì thí sinh nhập URL vào một tệp TXT (.txt) rồi upload tệp này.

NM