Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Khoa học - Công nghệ

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026. (Ảnh: Canva)

Đây là giải Nobel thứ 3 được công bố trong mùa giải Nobel năm nay, sau giải Nobel Vật lý./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Nhà khoa học #Giải nobel #Hóa học #Nhật Bản #Công trình nghiên cứu #Pháp #Đại học #Vinh danh #Công bố #Người nhật

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hoàn thành mục tiêu hỗ trợ cơ sở kinh doanh ứng dụng AI trước 30 ngày so với kế hoạch

Hoàn thành mục tiêu hỗ trợ cơ sở kinh doanh ứng dụng AI trước 30 ngày so với kế hoạch

Khoa học - Công nghệ
(Baothanhhoa.vn) - Với sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, Thanh Hóa đã hoàn thành sớm mục tiêu hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó góp phần thúc...
Chi tiết các bước tham gia thi “Tìm hiểu pháp luật, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin trong thời đại số”

Chi tiết các bước tham gia thi “Tìm hiểu pháp luật, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin trong thời đại số”

Khoa học - Công nghệ
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin trong thời đại số” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026 được tổ chức từ 00 giờ 00 phút ngày 6/10/2026 đến 23 giờ 59 phút ngày 25/10/2026. Ban Tổ chức hướng dẫn chi tiết...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh